بهمن نوری قبل از ظهر شنبه در نشست مربوط به آغاز فرایند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ که در سالن جلسات استانداری خراسانشمالی برگزارشدبا اشاره به اهمیت آمار در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: اطلاعات آماری دقیق، یکی از پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف است و هرگونه نقص یا ناهماهنگی در داده‌ها می‌تواند روند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با مشکل روبه‌رو کند.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری مؤثر نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع و به‌روز است، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با حساسیت و دقت بیشتری در زمینه ثبت، به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود اقدام کنند تا داده‌های مورد استفاده در سرشماری از صحت و اعتبار لازم برخوردار باشد.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت همکاری مجموعه‌های اجرایی در اجرای سرشماری تأکید کرد و گفت: دستیابی به آمار قابل اتکا، تنها با مشارکت و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است و هر مجموعه باید وظایف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهد.

نوری افزود: اطلاعات موجود در بانک‌های آماری و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت دقیق بررسی و نواقص احتمالی آن برطرف شود تا از بروز اختلاف در داده‌ها و ایجاد مشکل در مراحل مختلف اجرای سرشماری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش دقت اطلاعات جمعیتی و مکانی کمک کند و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های آماری را در برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی فراهم سازد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش آمار در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بیان کرد: اطلاعات دقیق جمعیتی و مکانی در شناخت نیازهای مناطق مختلف، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات عمومی اهمیت دارد.

وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی مانند خدمات شهری و روستایی، زیرساخت‌ها و نیازهای جمعیتی زمانی اثربخش خواهد بود که بر پایه داده‌های صحیح و قابل اعتماد انجام شود؛ از این رو، کیفیت اطلاعات گردآوری‌شده در سرشماری می‌تواند بر تصمیم‌های آینده اثرگذار باشد.

نوری بیان کرد: توجه به صحت داده‌ها باید در همه مراحل کار مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول با همکاری مستمر، زمینه اجرای دقیق این فرایند را فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم بررسی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: اطلاعات ناقص یا به‌روزرسانی‌نشده می‌تواند تصویری نادرست از وضعیت موجود ارائه دهد و در نتیجه، تصمیم‌ها و برنامه‌ها با نیازهای واقعی جامعه انطباق کافی نداشته باشد.

استاندار خراسان شمالی افزود: شناسایی نواقص اطلاعاتی و رفع مغایرت‌های احتمالی باید با جدیت دنبال شود تا امکان استفاده از داده‌های دقیق در فرایند سرشماری و برنامه‌ریزی‌های بعدی فراهم شود.