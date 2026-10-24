به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امنیت خانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌هاست و استفاده از یک سیستم اعلام سرقت مناسب می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطر ورود غیرمجاز و اطلاع‌رسانی سریع هنگام وقوع حادثه داشته باشد. در سال‌های اخیر، شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه تجهیزات حفاظتی توانسته‌اند انواع دزدگیر منزل را با قابلیت‌هایی مانند ارسال پیامک، تماس تلفنی، اتصال سنسورهای حرکتی، کنترل از طریق اپلیکیشن و استفاده از باتری پشتیبان به بازار عرضه کنند.

اما بهترین برند دزدگیر منزل ایرانی کدام است؟ آیا دزدگیر کلاسیک انتخاب مناسب‌تری است یا فایروال؟ محصولات سایلکس چه تفاوتی با آنیک و جی‌ام‌کا دارند؟ هنگام خرید دزدگیر ساخت ایران باید به چه ویژگی‌هایی توجه کنیم؟ برندهای مستر، کلاسیک، فایروال، سایلکس، آنیک، و جی ام کا از نام‌های قابل بررسی در بازار دزدگیر اماکن ایران هستند. هرکدام محصولات متفاوتی عرضه می‌کنند و نمی‌توان بدون توجه به نوع ساختمان و مشخصات مدل، یک برند را برای تمام کاربران بهترین دانست. در ادامه مقاله شرکت‌های تولیدکننده دزدگیر منزل در ایران، ویژگی‌های محصولات شاخص، مزایا و محدودیت‌های هر برند و مهم‌ترین معیارهای انتخاب دزدگیر مناسب را بررسی می‌کنیم.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۱. دزدگیر مستر (Master)

مجموعه فنی مهندسی پاد الکترونیک (دزدگیر مستر) از سال ۱۳۸۵ در زمینه سیستم های حفاظتی و دزدگیر شروع به فعالیت نموده و در سال ۱۳۹۰ با تولید یک تلفن کننده سیم کارتی به عرصه تولید ورود نمود. با گذشت زمان و عبور از سختی ها و موانع و مشکلاتی که یک تولیدکننده با آن مواجه است در مسیر رشد و توسعه حرکت کرده و در حال حاضر تولیدکننده تجهیزات اعلام سرقت اماکن با نام تجاری مستر (master security) است.

با توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی و تحریم ها تولیدکنندگان با بحران زنجیره تامین قطعات روبرو هستند، در این شرایط بعضی از واردکنندگان قطعات الکترونیک به علت نداشتن دانش کافی و یا منافع شخصی به دنبال قطعات با کیفیت و دارای استاندارد نبوده و این موضوع باعث ازدیاد قطعات الکترونیک بی کیفیت و تقلبی در بازار ایران است. از این سو برند مستر به دنبال قطعات با کیفیت از داخل و خارج از کشور بوده و این یکی از ارزش هایی است که مجموعه پادالکترونیک برای مخاطبان و مشتریان خود در نظر داشته و همواره سعی بر این دارد نیاز مشتری چه از لحاظ کیفیت در عملکرد دستگاه و چه از نظر قیمت گذاری بهینه محصول لحاظ شود. در بین مدل های دزدگیر مستر مدل M۹۱۰ Plus و M۹۳۰ از سایرین قوی تر و پرفروش تر است.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۲. دزدگیر کلاسیک (Classic)

کلاسیک یکی از نام‌های شناخته‌شده بازار سیستم‌های اعلام سرقت ایران است که با شرکت الکترونیک‌کاران ارتباط دارد. این برند به‌خصوص با خانواده دزدگیرهای Z۴ شناخته می‌شود و محصولات آن در پروژه‌های حفاظتی مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های قابل توجه محصولات کلاسیک، امکان استفاده از پنل مرکزی در کنار تجهیزات جانبی و تلفن‌کننده سازگار است. به این ترتیب، خریدار می‌تواند متناسب با نیاز ساختمان، یک مجموعه حفاظتی با سنسورهای موردنیاز طراحی کند.

مدل‌های معروف دزدگیر کلاسیک

دزدگیر کلاسیک Z۴ Ultra: یکی از مدل‌های شناخته‌شده این برند است. این دستگاه چهار زون باسیم دارد و در نسخه‌های سازگار می‌توان سنسورهای بی‌سیم نیز به آن متصل کرد.

دزدگیر کلاسیک Z۴ Ultra GIGACODE: از نسخه‌های خانواده Z۴ است که با تمرکز بر فناوری کدگذاری ارتباط ریموت معرفی شده است.

تلفن‌کننده G۱ Pro: این تجهیز در برخی پکیج‌های کلاسیک در کنار پنل Z۴ Ultra عرضه می‌شود و برای ایجاد ارتباط سیم‌کارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دزدگیر کلاسیک برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

کلاسیک را می‌توان برای آپارتمان، خانه‌های مستقل، واحدهای اداری و فروشگاه‌هایی بررسی کرد که نیازمند یک سیستم حفاظتی قابل توسعه هستند. اگر خریدار دزدگیر منزل با امکان انتخاب تجهیزات جانبی باشد، محصولات این برند می‌توانند در فهرست گزینه‌های خرید قرار بگیرند.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۳. دزدگیر فایروال (Firewall)

فایروال یکی دیگر از برندهای شناخته‌شده در حوزه دزدگیر اماکن ایران است. محصولات این برند با هدف شناسایی ورود غیرمجاز، فعال‌سازی هشدار و اطلاع‌رسانی از راه دور عرضه می‌شوند.

در میان مدل‌های مختلف فایروال، سری‌های F۹ و F۱۰ از گزینه‌های قابل توجه برای بررسی هستند.

مدل‌های شاخص دزدگیر فایروال

فایروال F۹: این مدل از سیم‌کارت و خط تلفن ثابت برای برقراری ارتباط استفاده می‌کند. طبق مشخصات عرضه‌شده برای مدل F۹، دستگاه دارای هشت زون باسیم و هشت زون بی‌سیم است و قابلیت مدیریت بخش‌های مختلف سیستم را ارائه می‌دهد.

فایروال F۱۰: از دیگر مدل‌های این برند است که باید امکانات آن، به‌خصوص خروجی‌های کنترلی و تفاوت‌های سخت‌افزاری، با نسخه F۹ مقایسه شود.

دزدگیر فایروال برای چه کسانی مناسب است؟

دزدگیرهای فایروال را می‌توان برای خانه‌های آپارتمانی، ساختمان‌های چندبخشی، ویلاها و فضاهایی که به تعداد بیشتری زون حفاظتی نیاز دارند بررسی کرد.

برای افرادی که اطلاع‌رسانی از طریق سیم‌کارت و خط ثابت اهمیت دارد، برخی مدل‌های فایروال گزینه‌های قابل توجهی هستند.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۴. دزدگیر سایلکس (Silex)

سایلکس یکی از شرکت‌های ایرانی فعال در زمینه طراحی و تولید سیستم‌های اعلام سرقت است. این برند با توسعه محصولات سری SG شناخته می‌شود و مدل‌هایی با قابلیت ارتباط سیم‌کارتی، کنترل از طریق اپلیکیشن و مدیریت تجهیزات جانبی ارائه کرده است.

از محصولات شاخص این شرکت می‌توان به SG۷+، SG۸-S و SG۸-Q اشاره کرد.

معرفی دزدگیر سایلکس SG۸-Q

مدل SG۸-Q از محصولات قابل توجه سایلکس است که قابلیت‌های مختلفی برای مدیریت سیستم حفاظتی ارائه می‌کند.

طبق مشخصات منتشرشده توسط سازنده، برخی از امکانات این دستگاه عبارت‌اند از:

۵ زون قابل تنظیم برای تجهیزات حفاظتی

پشتیبانی از سنسورهای باسیم و بی‌سیم سازگار

اپلیکیشن برای گوشی‌های اندروید و iOS

امکان استفاده از چهار رله کنترلی

ثبت ۹۹ رویداد اخیر سیستم

گزارش برخی خطاها از جمله قطع خط تلفن یا بلندگو

استفاده از فناوری Hopping Code برای ارتباط ریموت

وجود اپلیکیشن و رله‌های کنترلی باعث می‌شود این مدل برای افرادی که علاوه بر اعلام سرقت، به مدیریت بعضی تجهیزات الکتریکی سازگار نیز نیاز دارند، ارزش بررسی داشته باشد.

دزدگیر سایلکس برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

سایلکس برای آپارتمان، ویلا، دفتر کار و ساختمان‌هایی که مدیریت سیستم از طریق تلفن همراه برای آن‌ها اهمیت دارد، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

مدل SG۸-Q به‌ویژه برای کسانی قابل بررسی است که به ثبت رویدادها و خروجی‌های کنترلی علاقه دارند.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۵. دزدگیر آنیک (Anik)

آنیک الکترونیک یکی از تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات اعلام سرقت است که مدل‌های متنوعی از پنل مرکزی، سنسور و تجهیزات مرتبط را عرضه می‌کند.

از ویژگی‌های قابل توجه این برند، تنوع محصولات آن است؛ به‌طوری‌که خریداران می‌توانند براساس امکانات ارتباطی و نوع کاربری ساختمان، مدل مناسب را انتخاب کنند.

مدل‌های معروف دزدگیر آنیک

آنیک A۵۷۰: یکی از مدل‌های دارای امکانات ارتباطی و حفاظتی این برند است که در بازار دزدگیر اماکن عرضه می‌شود.

آنیک A۶۷۰: از دیگر پنل‌های خانواده آنیک که برای بررسی امکانات مدیریت سیستم و ارتباط از راه دور قابل توجه است.

آنیک A۷۷۰: مدلی دیگر از این خانواده که باید امکانات آن با توجه به مشخصات نسخه موجود و نیاز پروژه بررسی شود.

آنیک A۲۷۰: گزینه‌ای با ساختار ساده‌تر که برخلاف برخی مدل‌های دیگر، ورودی سیم‌کارت داخلی ندارد.

دزدگیر آنیک برای چه کسانی مناسب است؟

محصولات آنیک برای افرادی مناسب بررسی هستند که می‌خواهند از میان مدل‌های مختلف با امکانات متفاوت انتخاب کنند.

برای آپارتمان‌های مسکونی، دفترهای اداری و ساختمان‌هایی با نیازهای حفاظتی متنوع می‌توان مدل‌های این برند را با سایر گزینه‌های ایرانی مقایسه کرد.

بهترین برندهای دزدگیر منزل ایرانی: ۶. دزدگیر جی‌ ام‌ کا (GMK)

جی‌ام‌کا یا GMK یکی دیگر از برندهای داخلی فعال در زمینه تولید تجهیزات حفاظتی و اعلام سرقت است. این مجموعه انواع پنل دزدگیر و تجهیزات مرتبط را به بازار معرفی کرده است.

محصولات این برند شامل مدل‌های مختلفی هستند که بعضی از آن‌ها با امکان ارتباط سیم‌کارتی و مدیریت سنسورهای حفاظتی عرضه می‌شوند.

مدل‌های مطرح دزدگیر GMK

GMK Q۱ Pro: یکی از مدل‌های اعلام سرقت این برند است که امکانات مختلفی برای کنترل سیستم حفاظتی ارائه می‌کند.

GMK Q۱ Pro Plus: از دیگر مدل‌های شناخته‌شده جی‌ام‌کا است که در معرفی‌های شرکت به امکاناتی مانند اطلاع‌رسانی وضعیت برخی سنسورهای بی‌سیم و تنظیم زبان دستگاه اشاره شده است.

GMK S۲: مدلی دیگر از دزدگیرهای سیم‌کارتی این برند که برای بررسی گزینه‌های خرید می‌توان آن را در کنار سری Q۱ قرار داد.

دزدگیر جی‌ام‌کا برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

محصولات GMK را می‌توان برای آپارتمان‌ها، ویلاها، دفاتر اداری و فضاهای تجاری بررسی کرد.

اگر هدف خریدار انتخاب یک دزدگیر ایرانی با امکانات ارتباطی و قابلیت استفاده از تجهیزات حفاظتی مختلف باشد، مدل‌های جی‌ام‌کا نیز می‌توانند در فهرست مقایسه قرار بگیرند.

بهترین دزدگیر ایرانی برای آپارتمان کدام است؟

برای انتخاب دزدگیر آپارتمان، متراژ خانه تنها معیار تصمیم‌گیری نیست. تعداد درهای ورودی، پنجره‌های قابل دسترسی، طبقه ساختمان و امکان سیم‌کشی اهمیت بیشتری دارند. در آپارتمان‌های کوچک، معمولاً می‌توان با تعداد محدودی سنسور مناسب، نقاط حساس را پوشش داد. مگنت در ورودی و چشمی حرکتی در محل مناسب، از تجهیزات رایج در چنین سیستم‌هایی هستند. اگر امکان سیم‌کشی وجود داشته باشد، استفاده از سنسورهای باسیم می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در آپارتمان‌های آماده سکونت که سیم‌کشی دشوار است، سنسورهای بی‌سیم سازگار نیز ارزش بررسی دارند. برای چنین کاربردی می‌توان مدل‌هایی از دزدگیر مستر، کلاسیک، سایلکس، آنیک، فایروال را بررسی کرد.

دزدگیر منزل ایرانی سیم‌کارتی بهتر است یا تلفن ثابت؟

یکی از پرسش‌های متداول هنگام انتخاب سیستم حفاظتی این است که دزدگیر سیم‌کارتی بهتر است یا دزدگیر متصل به خط تلفن ثابت؟ دزدگیرهای مجهز به خط تلفن ثابت می‌توانند برای ارسال هشدار از این مسیر استفاده کنند. بااین‌حال، عملکرد این روش به برقرار بودن خط و سازگاری دستگاه با نوع سرویس تلفن بستگی دارد. در مقابل، دزدگیرهای سیم‌کارتی برای برقراری تماس یا ارسال پیامک از شبکه موبایل استفاده می‌کنند. این ویژگی برای ویلاها یا ساختمان‌هایی که خط تلفن ثابت ندارند، کاربردی است. بااین‌وجود، عملکرد دزدگیر سیم‌کارتی نیز به پوشش شبکه تلفن همراه، فعال بودن سیم‌کارت و پشتیبانی اپراتور از فناوری ارتباطی دستگاه وابسته است. در بعضی مدل‌ها، هر دو روش ارتباطی در اختیار کاربر قرار می‌گیرند. این قابلیت می‌تواند انعطاف بیشتری ایجاد کند؛ اما وجود دو مسیر ارتباطی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که دستگاه در تمام شرایط هشدار را ارسال خواهد کرد.

قیمت دزدگیر منزل ایرانی به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت دزدگیر منزل ایرانی تحت تأثیر برند، مدل و امکانات فنی دستگاه قرار دارد. یک پنل ساده بدون تجهیزات ارتباطی ممکن است هزینه متفاوتی نسبت به دستگاه سیم‌کارتی با اپلیکیشن و خروجی‌های کنترلی داشته باشد.

عوامل اصلی مؤثر بر قیمت عبارت‌اند از:

برند و مدل پنل مرکزی

تعداد سنسورهای موردنیاز

باسیم یا بی‌سیم بودن تجهیزات

نوع ارتباط و امکانات تلفن‌کننده

باتری و تجهیزات جانبی

پیچیدگی سیم‌کشی و نصب

شرایط گارانتی و خدمات

بنابراین بهتر است هنگام مقایسه قیمت برندها، هزینه یک پکیج کامل دزدگیر منزل با تجهیزات و نصب مشابه را مبنا قرار دهید.

برای دریافت قیمت دقیق، ابتدا مشخصات ساختمان را تعیین و سپس از فروشندگان معتبر پیش‌فاکتور شامل تمام اجزا دریافت کنید.

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