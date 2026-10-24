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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۱

علیجانی: حل معضل پسماند نیازمند توجه ویژه دستگاه قضا است

علیجانی: حل معضل پسماند نیازمند توجه ویژه دستگاه قضا است

رشت- رئیس مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر ضرورت رسیدگی به معضل پسماند در استان گفت: حل معضل پسماند نیازمند توجه ویژه دستگاه قضا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیجانی صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان اظهار کرد: آنچه در مسئولیت‌های مدیریتی اهمیت دارد، میزان خدمت‌رسانی به مردم و استفاده از فرصت مسئولیت برای رفع مشکلات جامعه است.

وی با اشاره به اینکه قدرت زمانی ارزشمند است که در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد، افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل استان گیلان، معضل پسماند است که علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند و باید با جدیت پیگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه قضایی در تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های معدنی تأکید کرد.

علیجانی با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: مسئولان باید با پاسخ‌گویی مناسب و رسیدگی شایسته به مطالبات مردم، در مسیر تقویت اعتماد عمومی گام بردارند.

کد مطلب 6987668

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