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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

کشف ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ۷۲ ساعته پلیس شرق تهران

کشف ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات ۷۲ ساعته پلیس شرق تهران

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری ۱۳۶ سارق، کشف ۱۲۱ فقره سرقت و دستگیری ۹۶ خرده‌فروش مواد مخدر در طرح ۷۲ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح ۷۲ ساعته ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مقابله با سرقت، جمع‌آوری معتادان متجاهر، برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر و افزایش احساس امنیت شهروندان خبر داد.

وی با اشاره به نتایج اقدامات پلیس در حوزه مقابله با سرقت اظهار کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۳۶ سارق دستگیر و ۱۲۱ فقره سرقت کشف شد و اقدامات لازم برای شناسایی اموال مسروقه و بازگرداندن اموال مکشوفه به صاحبان آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با مواد مخدر افزود: در این عملیات، ۹۶ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر، ۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ۲۵ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری شدند.

امیریان همچنین از کشف تعدادی سلاح جنگی و شکاری، کشف ۱۵۵ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری ۱۸ نفر در ارتباط با قاچاق خبر داد و تأکید کرد: برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه و عملیاتی با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6987990

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