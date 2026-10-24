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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در ایلام به همت خیرین

آزادی ۹۶ زندانی جرائم غیرعمد در ایلام به همت خیرین

ایلام - مدیر ستاد دیه ایلام از آزادی ۹۶ زندانی جرایم غیرعمد از ابتدای سال جاری به همت و مشارکت خیرین استان خبر داد.

خبرگزاری مهر، مراد بابایی اظهار کرد: ستاد دیه مجموعه‌ای کاملاً مردمی است که با تکیه بر کمک خیرین، اقدامات لازم را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد انجام می‌دهد و خوشبختانه در چند سال اخیر با همراهی مردم عزیز استان توانسته‌ایم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به آمار آزادی زندانیان در سال جاری افزود: از ابتدای امسال با مشارکت بسیار خوب خیرین، زمینه آزادی ۹۶ زندانی فراهم شد که هفت نفر از این تعداد بانوان بودند و مجموع بدهی این افراد به ۷۸۰ میلیارد تومان می‌رسید.

بابایی با تشریح روند رسیدگی به پرونده‌های این افراد تصریح کرد: با همکاری مطلوب قضات، ۵۲۰ میلیارد تومان از طریق اعسار و بر اساس توان مالی زندانیان قسط‌بندی شد و بخش دیگری از بدهی‌ها نیز از همین طریق مدیریت گردید.

این مسئول با تاکید بر نقش پررنگ خیرین خاطرنشان کرد: با کمک‌های مردمی بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان به صورت مستقیم پرداخت شد و این افراد توانستند به آغوش خانواده‌های خود بازگردند که این امر نشان‌دهنده همدلی و نوع‌دوستی مردم استان است.

وی با اشاره به وضعیت موجود در زندان‌های استان گفت: در حال حاضر ۱۱۴ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های ایلام به سر می‌برند و امیدواریم با همت خیرین تا پایان سال زمینه آزادی آن‌ها نیز فراهم شود.

بابایی در پایان از آحاد مردم و خیرین درخواست کرد: با مشارکت هرچه بیشتر خود، زمینه آزادی این ۱۱۴ نفر را فراهم کنند تا شاهد بازگشت آن‌ها به کانون گرم خانواده‌هایشان باشیم.

کد مطلب 6988002

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