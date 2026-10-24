آغاز پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می بخشم» در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ صلح، گذشت و بخشش، تقویت روحیه گذشت در جامعه و کمک به حل اختلافات مردم از امروز شنبه ۲ آبان در استان گلستان آغاز شده و تا پایان ایام فاطمیه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این پویش، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، بزرگان و معتمدان محلی، زمینه آزادی زندانیان، سازش و مصالحه در پرونده‌های مهم قضایی از جمله قصاص و نزاع های جمعی و همچنین دعوی و خصومات مردمی فراهم شود.

جعفری ادامه داد: امسال دو پویش به حرمت رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه میناب می بخشم و پویش به حرمت امام حسین (ع) می بخشم در استان برگزار شد که در قالب این پویش ها بیش از دو هزار پرونده با گذشت طرفین و پادرمیانی به سازش منتهی و ۱۰۰ زندانی با همت صلح‌یاران آزاد شدند و سه پرونده قصاص نفس با تلاش صلح‌یاران و گذشت اولیای دم به سازش ختم شد.

وی از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به این پویش، فرصت دوباره‌ای برای بخشش، اصلاح روابط و بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه فراهم کنند.