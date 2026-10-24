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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

آغاز پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می بخشم» در گلستان

آغاز پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می بخشم» در گلستان

گرگان- رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان از آغاز پویش به حرمت حضرت زهرا(س) می بخشم برای ایران همدل همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری اظهار کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ صلح، گذشت و بخشش، تقویت روحیه گذشت در جامعه و کمک به حل اختلافات مردم از امروز شنبه ۲ آبان در استان گلستان آغاز شده و تا پایان ایام فاطمیه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این پویش، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، بزرگان و معتمدان محلی، زمینه آزادی زندانیان، سازش و مصالحه در پرونده‌های مهم قضایی از جمله قصاص و نزاع های جمعی و همچنین دعوی و خصومات مردمی فراهم شود.

جعفری ادامه داد: امسال دو پویش به حرمت رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه میناب می بخشم و پویش به حرمت امام حسین (ع) می بخشم در استان برگزار شد که در قالب این پویش ها بیش از دو هزار پرونده با گذشت طرفین و پادرمیانی به سازش منتهی و ۱۰۰ زندانی با همت صلح‌یاران آزاد شدند و سه پرونده قصاص نفس با تلاش صلح‌یاران و گذشت اولیای دم به سازش ختم شد.

وی از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به این پویش، فرصت دوباره‌ای برای بخشش، اصلاح روابط و بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه فراهم کنند.

کد مطلب 6988154

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