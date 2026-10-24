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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

راه‌یابی ۲۱ دانش‌آموز سمپادی همدان به مرحله کشوری کنگره قرآن کریم

راه‌یابی ۲۱ دانش‌آموز سمپادی همدان به مرحله کشوری کنگره قرآن کریم

همدان-۲۱ دانش‌آموز منتخب مدارس استعدادهای درخشان استان همدان به مرحله کشوری سی و یکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس سمپاد راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره استعدادهای درخشان اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان اظهار کرد: مرحله کشوری سی و یکمین کنگره سراسری قرآن کریم دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان با رقابت برگزیدگان سراسر کشور و به میزبانی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می‌شود.

سیده منصوره موسوی ادامه داد: دانش‌آموزان منتخب در بخش «آوایی» و «مفاهیم» به رقابت می‌پردازند و این مسابقات در بخش دختران از یکم تا چهارم آبان ماه و در بخش پسران از ششم تا نهم آبان ماه در مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی(ره) لواسان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این کنگره در چهار مرحله مدرسه‌ای، استانی، قطبی و کشوری برگزار می‌شود، افزود: ۲۱ دانش‌آموز دختر و پسر از مدارس سمپاد همدان به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند و استان همدان در زمره چهار استانی قرار دارد که بیش از ۱۰ دانش‌آموز منتخب در این مرحله دارند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان خاطرنشان کرد: هدف آموزش و پرورش در مدارس سمپاد صرفا پرورش ذهن‌های تحلیل‌گر نیست بلکه دستیابی به تربیت تمام ساحتی دانش‌آموزان دنبال می‌شود و تقویت معنویت در کنار علم و انس با کلام وحی جایگاه ویژه‌ای در تربیت نسل آینده دارد.

کد مطلب 6988010

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