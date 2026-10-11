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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

شبکه دانش‌آموختگان سمپاد راه‌اندازی شد

شبکه دانش‌آموختگان سمپاد راه‌اندازی شد

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: توسعه تعاملات با دانش‌آموختگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای آنان برای کمک به حل مسائل کشور، از اهداف مهم توسعه کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، الهام یاوری معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به اهمیت تداوم ارتباط دانش‌آموزان سمپاد با مدرسه و شبکه گسترده دانش‌آموختگان این سازمان، اظهار کرد: سمپادی‌بودن با فارغ‌التحصیلی پایان نمی‌یابد و دانش‌آموختگان مدارس استعدادهای درخشان می‌توانند در کنار یکدیگر، ظرفیت ارزشمندی برای پیشرفت علمی، اجتماعی و حرفه‌ای کشور ایجاد کنند.

وی با تأکید بر جایگاه دانش‌آموختگان در نقشه راه ده‌ساله سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، افزود: یکی از اهداف مهم این نقشه راه، توسعه تعاملات مستمر و هدفمند با دانش‌آموختگان و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی از دانش، تجربه، تخصص و توانمندی‌های آنان برای مواجهه با مسائل و چالش‌های کشور است. تحقق این هدف، مستلزم ایجاد بسترهای ارتباطی مؤثر، تقویت پیوند میان نسل‌های مختلف دانش‌آموختگان و توسعه زمینه‌های همکاری و مشارکت آنان است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به ظرفیت گسترده سرمایه انسانی برخاسته از مدارس سمپاد تصریح کرد: دانش‌آموختگان این مدارس در حوزه‌های متنوع علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کنند و ارتباط نظام‌مند با این سرمایه انسانی می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه، شکل‌گیری همکاری‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های جمعی برای ارائه راهکارهای مؤثر در پاسخ به نیازهای کشور باشد.

یاوری ادامه داد: شکل‌گیری شبکه دانش‌آموختگان سمپاد، گامی در مسیر تقویت این ارتباطات و ایجاد زمینه‌ای برای تعامل، هم‌افزایی و مشارکت مؤثر دانش‌آموختگان است. این شبکه می‌تواند ضمن پیوند دادن نسل‌های مختلف دانش‌آموختگان، فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های علمی و حرفه‌ای و ایفای نقش مسئولانه آنان در قبال جامعه فراهم کند.

وی با دعوت از دانش‌آموختگان سمپاد برای پیوستن به این شبکه و مشارکت در توسعه آن خاطرنشان کرد: گسترش این شبکه، به همراهی و مشارکت فعال دانش‌آموختگان وابسته است. انتظار می‌رود دانش‌آموختگان با عضویت در کانال رسمی شبکه و معرفی آن به دیگر هم‌مدرسه‌ای‌ها و دانش‌آموختگان، در شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم، پویا و اثرگذار سهیم باشند.

گفتنی است؛ دانش‌آموختگان سمپاد می‌توانند برای پیوستن به شبکه دانش‌آموختگان سمپاد، به کانال رسمی این شبکه در پیام‌رسان بله به نشانی زیر مراجعه کنند: 🔗 @AlumaniSampad_gov

کد مطلب 6974520
زهرا ناری

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    نظرات

    • کاربر IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
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      پاسخ
      چند نفر از نخبگان ما امروز از همت آنها صاحب خودکفایی در بسیاری از موارد شده‌ایم که نمونه بارز آن ساخت تجهیزات نظامی که امر بسیار مهم برای کشور هستند از سمپاد بیرون آمده اند چند نفر از رتبه تک رقمی کنکور سمپادی بودندخانواده ها فکر میکنندخوشبختی در گرو ورود به این مدارس است و در این میان موسسات سود جویی بوجود آمده اند که با گرفتن هزینه بسیار سنگین کاسبی راه انداخته اند امسال رتبه سوم تجربی دوکتاب تست داشته این مدارس فقط باعث تفاوت وتخریب و تبعیض در آموزش میشود آموزش برای همه باید یکدست باشد

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