به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی بهشتی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه اظهار کرد: عرصه تعلیم و تربیت، عرصه‌ای مشارکت جویانه است که نگاه دولت چهاردهم نیز بر همین اساس است.وجود نگاه هم افزایی و تعاملی و اینکه حرف اول دولت آموزش و پرورش شده نشان دهنده اهمیت تعلیم و تربیت به نسلی است که آینده سازان این مرز و بوم خواهند بود.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش کشور گفت: ایده رئیس جمهور مبنی بر اینکه مشارکت از هر سویی به سمت آموزش و پرورش بیاید موفق بوده و عرصه مدرسه سازی با شعار «عدالت، کیفیت و هویت» نتیجه مسرت بخشی برای همه داشته است.

وی ادامه داد: باید از دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی و دولتی که اراده به مشارکت در تعلیم و تربیت دارند کمک گرفت و هم افزایی را به حداکثر رساند، یکی از این دستگاه ها نهادهای عظیم و با قدمت حوزه‌های علمیه هستند.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش کشور عنوان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی از بطن حوزه‌های علمیه رشد کرده است و ایده انقلاب اسلامی از نظام واره اندیشه اسلامی بیرون آمده است و همواره نگاه حوزه تربیتی بوده که در عرصه تعلیم و تربیت سابقه دیرینه داشتند.

حجت الاسلام بهشتی با اشاره به نحوه همکاری وزارت آموزش و پرورش با حوزه علمیه، گفت: این همکاری در قالب برنامه پنج ساله با ۳۱ فعالیت در چهار عرصه متعدد در حال رقم خوردن است که یک برش ستادی و یک برش استانی دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته نگاه بر این بود که شاید فقط درخواست یک امام جماعت از حوزه داشته باشیم کفایت می‌کند، تصریح کرد: اما اینگونه نیست و رهبر شهید در سال ۱۳۹۰ فرمودند در ساحت‌های مختلف باید از حوزه استفاده کرد لذا این همکاری به حداکثر خود خواهد رسید و در این مسیر پیش می‌رود.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش کشور بیان کرد: شورای همکاری که سال اول آن است در خوزستان به ریاست نماینده ولی فقیه و نایب رئیسی مدیر کل استان تشکیل می‌شود و با هم افزایی مصوبات را پیش خواهند برد که تاکنون خوزستان در این عرصه موفق بوده است.

حجت الاسلام بهشتی ادامه داد: خوزستان یکی از استان‌های برتر در شیوه هم افزایی، همکاری و مشارکت جویی از حوزه‌های علمیه به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت‌های موجود به نفع نظام تعلیم و تربیت استفاده شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد با چالش مواجه خواهیم شد.امروز در کشور با طلبه معلم‌هایی روبرو هستیم که بازوی فکری، فرهنگی و اجرایی نظام تعلیم و تربیت هستند.

حجت الاسلام بهشتی با اشاره به موضوع طلاب امین بیان کرد: در مطالعات و پژوهش‌های میدانی دانشگاهی که سال‌های اخیر صورت گرفته این مساله طرحی با موفقیت بیش از ۹۰ درصدی بوده البته با چالش های فراوان هم مواجه بودند اما این طلاب با وجود اینکه هیچ رابطه استخدامی با دستگاهی ندارند مجاهدانه ماندند بنابراین لازم است در طرح امین تحولی صورت گیرد که به هم افزایی دیگر دستگاه‌ها نیاز است.

وی افزود: مقرر شده از امسال در تمام مدارس غیر دولتی طلبه امین حضور داشته باشد . در مدارس سمپاد نیز طبق تفاهم نامه‌ای که اخیرا امضا شده مقرر شده در همه این مدارس طلبه امین نخبه حضور پیدا کند.

دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش کشور عنوان کرد: وزیر به موضوع ائمه جماعت مدارس تاکید بسیار دارند لذا اقامه نماز جماعت در مدرسه باید با حضور روحانی فعال، توانمند آگاه به عرصه تعلیم و تربیت برگزار شود. در گذشته شاهد بودیم به دلیل مشکلاتی شاید طلبه‌ای که خیلی به مشکلات دانش آموزان مطلع نبود به عنوان امام جماعت حضور داشت اما اراده وزیر این است که از روحانیون جوان و توانمند برای اقامه نماز استفاده شود تا بتواند با دانش آموزان ارتباط بگیرد.

حجت الاسلام بهشتی به موضوع مدارس وابسته اشاره و تصریح کرد: قرار بر این است شاکله جدیدی در این بخش طراحی شود و در سال‌های آینده کمک رسانی حوزه‌های علمیه، شبکه مبلغین و روحانیت به نظام تعلیم و تربیت رسمی بیشتر خواهد شد.