اجرای طرح «روشنا» در مدارس سمپاد سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، از انعقاد توافق‌نامه همکاری میان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با هدف توسعه و تعمیق همکاری‌های تربیتی، فرهنگی، معرفتی و دینی و اجرای طرح «روشنا» در مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.

یاوری با اشاره به اهمیت تقویت ابعاد تربیتی در کنار رشد علمی دانش‌آموزان سمپاد اظهار کرد : این توافق‌نامه با اتکا به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای اجرای راهکار ۲-۲ این سند، که بر توسعه و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله، به‌ویژه مساجد، کانون‌های مذهبی و حوزه‌های علمیه و نیز حضور نظام‌مند و اثربخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی باتجربه در مدارس تأکید دارد، منعقد شده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تخصصی حوزه‌های علمیه در چارچوب نیازهای واقعی مدارس و متناسب با اقتضائات دانش‌آموزان تصریح کرد: طرح «روشنا» با هدف تقویت پایه‌های ایمان، اخلاق، هویت دینی، معرفتی و معنوی دانش‌آموزان مدارس سمپاد و با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مبلغان توانمند و آموزش‌دیده حوزه‌های علمیه اجرا خواهد شد.

وی از دیگر اهداف این طرح را ترویج و توسعه قرآن‌پژوهی و دین‌پژوهی تحلیلی و عمیق متناسب با اقتضائات فکری، سنی و تربیتی دانش‌آموزان، ارتقای مهارت‌های تفکر نقادانه، سواد رسانه‌ای و توانایی گفت‌وگو، مناظره و تحلیل مسائل اعتقادی و دینی، تقویت مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان و ایجاد جریان تربیتی پایدار و مستمر در مدارس استعدادهای درخشان از طریق همکاری راهبردی میان حوزه‌های علمیه و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان عنوان کرد.

یاوری همچنین بر ضرورت اجرای برنامه‌های تربیتی متناسب با شرایط مدارس سمپاد و ایجاد زمینه برای گفت‌وگوی عمیق و منطقی دانش‌آموزان درباره مسائل دینی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: اجرای برنامه در هر مدرسه منوط به اعلام نیاز و آمادگی مدرسه و تأیید اداره استعدادهای درخشان استان خواهد بود.

بر اساس مفاد این توافق‌نامه، طرح «روشنا» در کلیه مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور، حسب نیازسنجی، ظرفیت‌های موجود و با هماهنگی طرفین و حضور ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود. نحوه، زمان، میزان و چارچوب حضور مبلغان در مدارس نیز متناسب با شرایط و اقتضائات هر مدرسه و بر اساس برنامه اجرایی مورد توافق طرفین تعیین خواهد شد.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در این توافق‌نامه متعهد به شناسایی، گزینش و معرفی مبلغان واجد شرایط، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ضمن خدمت تبلیغی برای مبلغان معرفی‌شده، هماهنگی در فرآیند مصاحبه، ارزیابی و تأیید نهایی مبلغان، معرفی حساب رسمی و مورد تأیید جهت واریز وجوه مربوط به حق‌الزحمه مبلغان و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت به‌کارگیری، فعالیت و پرداخت حق‌الزحمه مبلغان شده است.

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان نیز در این توافق‌نامه، مسئولیت‌هایی از جمله ابلاغ رسمی برنامه «طرح روشنا» به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، توجیه و اطلاع‌رسانی لازم به مدیران مدارس استعدادهای درخشان، شناسایی مدارس متقاضی و اعلام رسمی فهرست مدارس واجد شرایط، هماهنگی و ایجاد زمینه اعزام طلاب امین در تمام مدارس سمپاد، تدوین و اعلام چارچوب و محتوای آموزشی مورد نیاز و انتخاب مدرسان دوره‌ها با مشارکت و هماهنگی طرف اول، مشارکت فعال در فرآیند مصاحبه، ارزیابی و تأیید نهایی مبلغان معرفی‌شده، هماهنگی و نظارت بر فرآیند پرداخت حق‌الزحمه مبلغان و سهم مربوط به طرح «امین» و «روشنا» مطابق ضوابط و توافقات طرفین، نظارت بر حسن اجرای طرح در مدارس، استقرار نظام ارزیابی عملکرد و پیش‌بینی سازوکار گزارش‌گیری و ارائه بازخورد به طرفین و برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای اختصاص حداقل ۴۰ ساعت و حداکثر ۱۲۰ ساعت در ماه به فعالیت مبلغان و ۱۶۰ ساعت به سرگروه‌های استان‌ها، حسب نیاز و ظرفیت هر مدرسه را بر عهده گرفته است.

همچین پیش‌بینی شده است مبلغان طرح «روشنا» متناسب با نیاز و ظرفیت هر مدرسه، در برنامه‌های آموزشی و تربیتی، اردوها، فعالیت‌های فوق‌برنامه، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی، غنی‌سازی اوقات فراغت و سایر فعالیت‌های مرتبط با اهداف توافق‌نامه مشارکت داشته باشند.

برای برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و ارزیابی اجرای این توافق‌نامه نیز کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دو طرف و ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد. تدوین برنامه اجرایی و زمان‌بندی فعالیت‌های مشترک، بررسی و رفع موانع اجرایی، پایش و ارزیابی عملکرد طرح و بررسی گزارش‌های استانی و مدارس از جمله وظایف این کارگروه خواهد بود.

شایان ذکر است نشست تبادل این توافق‌نامه با حضور الهام یاوری، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، حجت‌الاسلام والمسلمین صلصالی، دبیر هم‌افزایی فعالان تعلیم و تربیت و مسئول طرح امین، احمدپور، معاون مدیر آموزشی و تربیتی سازمان و طاهری، کارشناس امور فوق‌برنامه سازمان برگزار شد. اجرای طرح «روشنا» در مدارس سمپاد، زمینه‌ای برای هم‌افزایی ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و معرفتی حوزه‌های علمیه و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و توسعه برنامه‌های تربیتی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان این مدارس فراهم خواهد کرد.