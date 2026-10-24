ورود دستگاه قضایی مانع تعطیلی ۱۷ واحد تولیدی در البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رهنمودهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس قوه قضائیه با توجه به شرایط کشور در پی جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی و صهیونیستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نقش ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، ۱۵ جلسه درون‌سازمانی این ستاد برگزار و ۳۴ مصوبه پیگیری شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز، ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را از محورهای اصلی اقدامات دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید دانست و گفت: در این مدت ۱۹۳ ملاقات با فعالان اقتصادی برگزار شد که به تشکیل ۷۱ پرونده در دبیرخانه ستاد انجامید.

فاضلی هریکندی ادامه داد: همچنین از ۴۱ واحد تولیدی، درمانی و کشاورزی بازدید شد و مشکلات این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در موارد دیگر نیز مشکلات واحدها از طریق ارائه ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی، دعوت به صلح و سازش، اعطای مهلت برای انجام تعهدات، مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری از سیستم بانکی دنبال شد.

حفظ اشتغال ۱۶۸۳ نفر و ایجاد فرصت شغلی برای ۱۰۳۰ نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نتایج اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال جاری گفت: با ورود و حمایت دستگاه قضایی استان، از تعطیلی ۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد.

فاضلی هریکندی افزود: در نتیجه این اقدامات، اشتغال یک‌هزار و ۶۸۳ نفر در واحدهای تولیدی حفظ و زمینه اشتغال یک‌هزار و ۳۰ نفر دیگر فراهم شد.

بر این اساس، مجموع فرصت‌های شغلی حفظ‌شده و ایجادشده با ورود دستگاه قضایی استان البرز در شش ماه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۷۱۳ نفر رسید.