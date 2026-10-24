معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، بلداجی با ثبت کمینه دمای ۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و سرخون با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه چهارمحال و بختیاری بوده است.

وی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو افزود: وزش باد و انتقال گردوغبار به استان از جمله پدیده‌های مورد انتظار است و شهروندان باید با توجه به تغییرات شرایط جوی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تا اواسط هفته، وقوع رگبارهای موقتی باران، احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست. همچنین در مناطق مستعد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

نوروزی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی بیان کرد: بروز ناپایداری‌های جوی می‌تواند در برخی مناطق موجب کاهش کیفیت هوا، محدودیت دید و اختلال در فعالیت‌های روزمره شود؛ ازاین‌رو، اطلاع از آخرین وضعیت جوی پیش از انجام فعالیت‌های خارج از منزل اهمیت دارد.

وی از شهروندان و گردشگران خواست در مدت فعالیت این سامانه جوی از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات بپرهیزند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی در شرایط ناپایدار جوی، به‌ویژه هنگام وزش باد شدید و احتمال وقوع رعدوبرق، می‌تواند از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.