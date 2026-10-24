فعالیت ۵۶۱ مسجد در ۹ استان در قالب طرح حبیب

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی الگوهای موفق مساجد طرح حبیب بنیاد علوی با حضور ۱۲ امام جماعت از ۹ شهر برگزار شد؛ رویدادی که با هدف معرفی و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق مساجد در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برگزار شد و در آن، بر تقویت هویت ملی، شناسایی ظرفیت‌های مردمی و توسعه کارکردهای اجتماعی مساجد تأکید شد.

آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی الگوهای موفق مساجد طرح حبیب بنیاد علوی روز شنبه با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،محمود عسکری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی و ۱۲ امام جماعت از ۹ شهر برگزار شد. در این رویداد، تجربه‌های برگزیده مساجد در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی معرفی شدند تا زمینه انتقال این الگوها به سایر مساجد کشور فراهم شود.

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی کشور، ایجاد انگیزه در مردم و فراهم کردن زمینه بروز توانمندی‌های آنان را سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه دانست.

وی با اشاره به اهمیت به‌رسمیت‌شناختن توانایی‌های افراد اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا افراد با دیده‌شدن و برخورداری از فرصت ابراز توانایی‌های خود، امکان پیشرفت و ایفای نقش مؤثر در جامعه را پیدا کنند.

دهقان همچنین با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن موضوع «نذر وقت» گفت: باید مردم را در خدمت به خودشان قرار دهیم؛ این کار هم خدمت به هم‌نوع، هم انگیزه‌بخشی و هم ایجاد سرمایه‌ای برای آینده همان جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی موجود در محله‌ها افزود: برای مثال، در هر محله ممکن است حقوقدان یا پزشک متخصصی زندگی کند که با اختصاص نیمی از روز خود، در خدمت اهالی محله قرار گیرد. به این ترتیب، «در هم‌تنیدگی» و «در خدمت هم بودن» می‌تواند به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود.

تأکید بر تقویت هویت ملی و معرفی مفاخر تاریخی

رئیس بنیاد مستضعفان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت هویت ملی و معرفی میراث تاریخی و تمدنی ایران به نسل جدید تأکید کرد و گفت: با وجود برخورداری کشور از تاریخ کهن، ادبیات غنی و مفاخر برجسته، لازم است برای معرفی و ارزش‌گذاری این ظرفیت‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به فاصله ایجادشده میان بخشی از جامعه امروز و پیشینه تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: بازشناسی داشته‌های فرهنگی و تاریخی کشور و انتقال آنها به نسل‌های جدید می‌تواند در تقویت حس تعلق، افزایش اعتمادبه‌نفس اجتماعی و تحکیم همبستگی ملی نقش مؤثری داشته باشد.

دهقان با بیان اینکه ارتباط میان گذشته تاریخی، زندگی امروز و آینده نسل‌های بعد باید حفظ شود، افزود: اگر نتوانیم ارتباط معناداری میان پیشینه تاریخی خود و آینده‌ای که برای فرزندانمان در نظر گرفته‌ایم برقرار کنیم، با گسست هویتی مواجه خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا این ارزش‌ها در زندگی روزمره مردم معنا پیدا کنند و نسل جدید بتواند ارتباط خود را با هویت تاریخی و فرهنگی سرزمینش تجربه کند.

مسجد؛ ظرفیت اجتماعی برای تربیت نسل جدید

دهقان با تأکید بر ضرورت توسعه کارکردهای اجتماعی مساجد، این مراکز را بستری برای تقویت ارتباط میان مردم، افزایش مشارکت اجتماعی و انتقال ارزش‌ها به نسل جدید دانست.

وی اظهار کرد: مسجد نباید تنها به یک مکان یا محدوده جغرافیایی محدود بماند، بلکه باید ظرفیت‌های آن در سطح محله، شهر و کشور گسترش یابد و به تقویت پیوندهای اجتماعی منجر شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به نقش محیط‌های مختلف در تربیت کودکان و نوجوانان گفت: مسئولیت تربیت فرزندان تنها بر عهده مدرسه نیست و خانواده، مسجد و سایر محیط‌های اجتماعی نیز در شکل‌گیری شخصیت و توانایی‌های آنان نقش دارند.

وی با بیان اینکه مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند تمام نیازهای اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان را پاسخ دهد، افزود: باید فرصت‌هایی فراهم شود تا کودکان و نوجوانان در محیط‌های اجتماعی، مهارت‌هایی مانند همکاری، مسئولیت‌پذیری، احترام متقابل و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو را تجربه کنند.

دهقان همچنین بر ضرورت توجه به استعدادهای متفاوت افراد تأکید کرد و گفت: موفقیت نباید تنها بر اساس کسب رتبه در مسابقات و رقابت‌ها سنجیده شود، بلکه باید توانایی‌های واقعی هر فرد شناسایی و زمینه رشد و شکوفایی آنها فراهم شود.

وی مسجد را یکی از ظرفیت‌های موجود برای پرورش مهارت‌های زندگی جمعی دانست و بر لزوم فراهم کردن فرصت مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و گروهی تأکید کرد.

فعالیت ۵۶۱ مسجد در ۹ استان در قالب طرح حبیب

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام مسلم پورجمالی، مدیر طرح حبیب بنیاد علوی در قالب طرح حبیب، از فعالیت ۵۶۱ مسجد در ۹ استان کشور خبر داد و گفت: در نخستین دوره رویداد ملی الگوهای موفق مساجد، ۲۸ شهرستان مشارکت داشتند.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های این طرح افزود: از میان مساجد مشارکت‌کننده، ۲۲۴ مسجد به‌عنوان مساجد منتخب معرفی شدند و روحانیون ۱۲۰ مسجد در این رویداد حضور یافتند.

پورجمالی با بیان اینکه توسعه فعالیت‌های طرح حبیب در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود شمار مساجد فعال در این طرح تا پایان سال به ۸۵۰ مسجد افزایش یابد.

وی محورهای فعالیت طرح حبیب را شامل اشتغال مسجدمحور، قرآن‌محوری، فعالیت‌های علمی و آموزشی، خانواده‌محوری، نوجوان‌محوری، مسجد و مدرسه، جذب مشارکت‌های مردمی، ورزش‌محوری، کادرسازی، گروه‌های جهادی مسجدمحور و محله قرآنی عنوان کرد.

مدیر طرح حبیب بنیاد علوی همچنین با اشاره به فرآیند انتخاب تجربه‌های برتر گفت: طرح‌های برگزیده این رویداد از میان بیش از ۱۲۰ تجربه ارسال‌شده به دبیرخانه انتخاب شده‌اند و پس از برگزاری آیین اختتامیه، فرآیند اشتراک‌گذاری این الگوهای موفق با سایر مساجد آغاز خواهد شد.

گفتنی است طرح حبیب بنیاد علوی، زمینه‌ای برای معرفی تجربه‌های موفق مساجد و انتقال ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی آنها به دیگر مناطق کشور فراهم کرده است.