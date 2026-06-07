اجرای طرح ۷.۲ همتی آبادانی شهرستان راز و جرگلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی با استانداری خراسان شمالی برای آبادانی و پیشرفت شهرستان راز و جرگلان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تأکیدات و تدابیر رهبر شهید ، بنیاد مستضعفان مأمور شد با حضور در مناطق کمتر برخوردار کشور، برنامههایی را اجرا کند که علاوه بر رفع محرومیت، به تولید یک الگوی توسعه قابل تعمیم در سطح کشور منجر شود.
وی افزود: پس از بررسی تجربیات گذشته و آسیبشناسی اقدامات انجامشده، مطالعات گستردهای در سراسر کشور صورت گرفت تا مناطقی که از نظر شاخصهای توسعه، اشتغال، فقر و بهرهمندی عمومی در شرایط نامناسبتری قرار دارند، شناسایی شوند. در نهایت دو شهرستان، از جمله راز و جرگلان در خراسان شمالی، برای اجرای این مدل انتخاب شدند.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: در این شهرستان مطالعات جامعی با مشارکت مردم، معتمدان محلی و مسئولان اجرایی انجام شد و ظرفیتهای بومی، زیستمحیطی و اقتصادی منطقه مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود در چه بخشهایی میتوان سرمایهگذاری مؤثر انجام داد و شرایط زندگی مردم را به شکل پایدار بهبود بخشید.
دهقان با بیان اینکه برنامههای تدوینشده در هماهنگی کامل با برنامههای توسعهای استان تهیه شده است، گفت: بنیاد مستضعفان در کنار مدیریت استان قرار گرفته تا اجرای پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود و به نتایج ملموس برسد.
وی تصریح کرد: حوزههای کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری از مهمترین محورهای این برنامه هستند؛ بخشهایی که مردم منطقه در آنها سابقه و تجربه دارند و با استفاده از روشهای نوین و دانش روز میتوان ظرفیتهای موجود را به فرصتهای پایدار اقتصادی تبدیل کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، مشاهده آثار واقعی این اقدامات در زندگی مردم و ایجاد فضای متفاوت برای توسعه و پیشرفت منطقه است.
در ادامه، استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به مفاد تفاهمنامه منعقد شده گفت: طرح آبادانی و پیشرفت راز و جرگلان در راستای تحقق رویکردهای بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان برای توسعه مناطق کمتر برخوردار اجرا میشود.
بهمن نوری افزود: راز و جرگلان به عنوان یک شهرستان مرزی بر اساس شاخصهای تعیینشده انتخاب شده و قرار است در حوزههای زیرساختی، اشتغال، فرهنگی، بهداشت و درمان اقدامات گستردهای در آن انجام شود.
وی با اشاره به حجم سرمایهگذاری پیشبینی شده برای این طرح اظهار کرد: بر اساس توافقات انجامشده، اعتباری معادل ۷.۲ همت برای اجرای برنامههای توسعهای شهرستان در نظر گرفته شده که با همافزایی منابع دولتی و بنیاد مستضعفان عملیاتی خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهمنامه و همکاری مشترک استانداری، بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان، زمینه رفع محرومیت و تسریع روند توسعه و آبادانی در راز و جرگلان فراهم شود.
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