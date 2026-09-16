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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

برگزاری اختتامیه طرح حبیب با حضور ۱۵ هزار نوجوان

برگزاری اختتامیه طرح حبیب با حضور ۱۵ هزار نوجوان

آیین اختتامیه برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی «طرح حبیب» با حضور بیش از ۱۵ هزار نوجوان در ۲۳۰ مسجد از ۷ استان کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی «طرح حبیب» امروز، ۲۵ شهریورماه، با حضور مسئولان بنیاد علوی، ائمه جماعات، راهبران، مربیان و جمعی از نوجوانان در بنیاد مستضعفان برگزار شد.

این مراسم به‌صورت همزمان و با ارتباط تصویری برخط با ۱۲ شهرستان برگزار شد و نوجوانان شرکت‌کننده در طرح، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و سرود همگانی، پایان فعالیت‌های تابستانی خود را گرامی داشتند.

در این طرح، بیش از ۱۵ هزار نوجوان در ۲۳۰ مسجد از ۷ استان کشور در برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، قرآنی و تربیتی حضور داشتند و بخشی از اوقات فراغت تابستانی خود را در محیط مسجد و در کنار مربیان و فعالان فرهنگی سپری کردند.

محمود عسکری‌آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، در این مراسم ضمن تبریک و قدردانی از دست‌اندرکاران طرح حبیب، با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: مسجد مهم‌ترین پایگاه در یک جامعه اسلامی است و باید به رونق‌بخشی به مساجد، هم از نظر ظاهری و هم از نظر باطنی، توجه شود.

وی افزود: باید تلاش کنیم مساجد از هر نظر رونق پیدا کنند و زمینه حضور و ارتباط بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان و دانش‌آموزان، با این پایگاه مهم فراهم شود.

عسکری‌آزاد با اشاره به ظرفیت فرهنگ دینی در مواجهه با مسائل فرهنگی گفت: با اتکا به فرهنگ غنی مذهبی می‌توان در برابر مسائل و آسیب‌های فرهنگی ایستادگی کرد و این موضوع می‌تواند به داشتن روحیه بهتر و زندگی مطلوب‌تر در دنیا و آخرت کمک کند.

حبیب؛ فرصتی برای پیوند اوقات فراغت با مسجد و قرآن

مدیرعامل بنیاد علوی با ابراز خرسندی از اجرای برنامه‌های تابستانی طرح حبیب در مساجد گفت: بسیار خرسندم که در مساجد طرح حبیب این امکان فراهم شده است که از اوقات فراغت دانش‌آموزان در طول تابستان به شکل مناسبی استفاده شود.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها از یک سو زمینه سرگرمی و ایجاد اوقات فراغت شاد و مناسب برای نوجوانان را فراهم می‌کند و از سوی دیگر فرصت آشنایی آنها با قرآن، فرهنگ دینی، مسجد و روحانیت را به وجود می‌آورد.

عسکری‌آزاد تأکید کرد: باید از فرصت اوقات فراغت برای فعالیت‌هایی استفاده کنیم که علاوه بر ایجاد فضای شاد و مناسب برای دانش‌آموزان، زمینه آشنایی بیشتر آنها با مفاهیم قرآنی و فرهنگ دینی را نیز فراهم کند.

وی افزود: خوشحال هستیم که طرح حبیب توانسته چنین فرصتی را در مساجد ایجاد کند تا نوجوانان در کنار برنامه‌های سرگرمی و آموزشی، ارتباط بیشتری با قرآن، مسجد و روحانیت برقرار کنند.

توسعه کمی و کیفی طرح حبیب در سراسر کشور

مدیرعامل بنیاد علوی با اشاره به ضرورت توسعه طرح حبیب اظهار امیدواری کرد که این طرح در آینده از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. امیدواریم با تلاش همه دست‌اندرکاران، این اقدام توسعه کمی و کیفی پیدا کند و بتوانیم مساجد بیشتری را در سراسر کشور به این نوع فعالیت‌ها نزدیک کنیم و زمینه اجرای برنامه‌های مشابه را در مساجد بیشتری فراهم سازیم.

عسکری‌آزاد افزود: استفاده از ظرفیت مساجد برای فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و قرآنی می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با مسجد و فعالیت‌های دینی را فراهم کند و به بهره‌گیری مناسب‌تر از اوقات فراغت آنان منجر شود.

تقدیر از راهبران، ائمه جماعات و مربیان طرح حبیب

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های ائمه جماعات، راهبران، مربیان و سایر عوامل اجرایی طرح حبیب قدردانی کرد و گفت: از خداوند متعال خواهانم اجر لازم و کافی را به همه دست‌اندرکاران این فعالیت که با عشق، علاقه و اعتقاد در این مسیر گام برداشته‌اند، عنایت کند.

مدیرعامل بنیاد علوی با اشاره به نقش فعال عوامل اجرایی در موفقیت این طرح اظهار کرد: ما جز خدمتگزاری کاری نکرده‌ایم و فعالیت اصلی را شما دوستان در سطح مساجد، استان‌ها و شهرستان‌ها انجام داده‌اید.

وی افزود: شما در مساجد و شهرهای مختلف با عشق و علاقه این فعالیت‌ها را دنبال کردید و برای اجرای برنامه‌های طرح حبیب تلاش کردید و این اقدامات شایسته قدردانی است.

آیین اختتامیه برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی طرح حبیب با اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی و ارتباط تصویری با شهرستان‌های مشارکت‌کننده به پایان رسید.

کد مطلب 6949214
زهرا ناری

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