جذب ۳۲۰۰ فرد معلول در آزمون استخدامی ۲۹ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، بعد از ظهر شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در شبکه خبر سیما گفت: سازمان بهزیستی از سال ۱۳۵۷ متولد شد و بیشتر رویکرد آسیب زدایی و حمایتی صرف داشت و امروز، مأموریت های سازمان بهزیستی به سمت ارتقای کیفیت زندگی مددجویان پیش رفته است.

وی افزود: ما باید از یک سازمان یارانه پرداز به سمت توانمند سازی مددجویان پیش برویم.

حسینی گفت: ما معتقدیم اگر مددجویان اشتغال پیدا کنند، توانمند می شوند و دیگر به یارانه های ما نیاز ندارند.

وی افزود: مهارت آموزی سرپرست خانوارها را در دستور کار قرار داده ایم و حتی ۱۳ هزار سالمند را در این مسیر قرار داده ایم و طی دو سال اخیر ۱۲۰ هزار شغل برای توانمندسازی مددجویان بهزیستی ایجاد کرده ایم.

حسینی در ادامه به طرح‌های بانک زمان و سلام محله اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۰۰۰ محلات کشور طرح‌ سلام محله را اجرایی کرده ایم و اولین کار، تشکیل بانک زمان است و ۱۵ فعالیت را در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: پاتوق های سالمندی، یکی از زیرمجموعه های سلام محله است که در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان در پیش گرفته ایم.

حسینی گفت: چرخش از تکیه صرف از منابع دولتی به سمت مشارکت محوری، یکی دیگر از برنامه‌های بهزیستی است که موضوع زیست بوم جامعه را با ۱۳ راهبرد در پیش گرفته ایم.

وی افزود: در جنگ ۴۰ روزه، ۳۰ هزار نفر از هموطنان به طرح سلام محله پیوستند و همکاری خوبی با سازمان بهزیستی داشتند.

حسینی گفت: مشارکت‌های خیریه مردمی در زمان جنگ در دنیا کاهش می یابد اما مردم ما در جنگ ۴۰ روزه به شدت افزایش یافت و ۱۷۵۰ میلیارد تومان کمک مالی صورت گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: مجمع خیرین معلولین و مددجویان در ۵ استان دارای شعب است و قرار است به شهرستان‌ها نیز توسعه پیدا کند.

وی افزود: بانک زمان که در حال طراحی آن هستیم، می تواند به همه کسانی که در سپهر خدمات بهزیستی بهره بگیرند، خدمت بدهیم.

حسینی گفت: در حال تهیه شیوه نامه بانک زمان هستیم و می خواهیم در تعدادی از مناطق شهر تهران، اجرای آن را کلید بزنیم تا شاهد مشارکت هموطنان در خدمت رسانی به افرادی باشیم که نیازمند دریافت خدمات هستند.

رئیس سازمان بهزیستی درباره اشتغال مددجویان بهزیستی در دستگاه‌های دولتی، افزود: خوشبختانه سازمان بهزیستی توانست این موضوع را پیگیری کند و ۳۲۰۰ نفر دیگر از طریق آزمون استخدامی، جذب خواهند شد.

به گفته حسینی، آزمون استخدامی بعدی در ۲۹ آبان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص پرداخت حق پرستاری از افراد معلول، اظهار داشت: در اوج جنگ، ۹۰ درصد افزایش دادیم و از ۲ میلیون تومان به ۹ میلیون تومان رسانده ایم.