دارابی: ۴۲ پرونده میراث فرهنگی در محاکم مفتوح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، با اشاره به پرونده‌های حقوقی حوزه میراث فرهنگی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۲ پرونده مرتبط با میراث فرهنگی در دادگاه‌های مختلف استان‌ها و تهران مفتوح است و وزارتخانه پیگیری این پرونده‌ها را در دستور کار دارد.

وی درباره استرداد آثار تاریخی اظهار کرد: بازگرداندن آثار تاریخی مستلزم پیگیری و هماهنگی است و در برخی موارد، رعایت ملاحظات و امانت‌داری در اطلاع‌رسانی نیز اهمیت دارد.

دارابی با اشاره به تحویل تعدادی از آثار تاریخی از سوی یک کشور به وزارت امور خارجه ایران افزود: در یکی از این موارد، فرد تحویل‌دهنده خواسته بود هویت او رسانه‌ای نشود؛ ازاین‌رو، رعایت این ملاحظه در اطلاع‌رسانی ضروری بود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین از ورود یگان حفاظت میراث فرهنگی به چند پرونده اخیر خبر داد و گفت: در کرمان دو مورد گزارش شده بود که پیگیری‌های لازم درباره آنها انجام شد و مواردی نیز در برخی استان‌های دیگر در حال بررسی است.

وی با اشاره به ضرورت بررسی دقیق اخبار و گزارش‌های مربوط به آثار تاریخی تصریح کرد: در موارد مختلف، آثاری شناسایی شده‌اند که پس از بررسی، اصالت آنها مشخص و آثار معتبر از نمونه‌های غیرواقعی تفکیک شده‌اند.

دارابی همکاری میان وزارت میراث فرهنگی، گمرک، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و وزارت کشور را در زمینه حفاظت از آثار تاریخی مهم دانست و بر تداوم هماهنگی میان این دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی کشور گفت: هدف اصلی باید صیانت از آثار تاریخی، پیگیری مسئولانه پرونده‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حفاظت از میراث فرهنگی ایران باشد.

حفاظت از آثار تاریخی در شرایط جنگی تشدید شده است

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، با تشریح اقدامات حفاظتی انجام‌شده در موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲روزه، آثار تاریخی با اتخاذ تدابیر حفاظتی و انتقال به مخازن امن، تحت مراقبت قرار گرفتند.

وی افزود: با وجود خساراتی که در برخی بخش‌ها وارد شد، انتقال به‌موقع آثار به مخازن و پیش‌بینی تمهیدات حفاظتی، نقش مهمی در افزایش ایمنی و صیانت از این آثار داشت.

دارابی با اشاره به تداوم اقدامات پیشگیرانه گفت: دستورالعمل‌های لازم برای تقویت حفاظت از آثار تاریخی و موزه‌ها نیز به‌تازگی ابلاغ شده است تا ضریب ایمنی این مجموعه‌ها بیش از گذشته افزایش یابد.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به شرایط حساس کنونی تأکید کرد: با توجه به ملاحظات حفاظتی، برخی موزه‌ها و مجموعه‌های مرتبط با آثار باستان‌شناسی همچنان تعطیل هستند و بازگشایی آنها نیازمند بررسی شرایط و اطمینان از تأمین امنیت آثار است.

وی ادامه داد: با وجود درخواست گردشگران داخلی برای بازگشایی برخی اماکن، اولویت اصلی وزارتخانه در شرایط فعلی، حفاظت از میراث تاریخی و فراهم‌کردن شرایط ایمن برای نگهداری و نمایش آثار است.

محسنی‌بندپی: مانع ارزی اجرای سفرکارت گردشگری رفع شد

در ادامه؛ انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع اجرای سفرکارت گردشگری اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در اجرای این طرح، اختلاف میان نرخ ارزی دریافتی هتل‌ها و مبلغ پرداختی گردشگران بود که اکنون برای رفع آن تصمیم‌گیری شده است.

وی افزود: در نشست‌هایی با حضور مسئولان اقتصادی و مرتبط، از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه و مسئولان مربوطه، موضوع بررسی و درباره راهکار اجرایی آن جمع‌بندی صورت گرفت.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: بانک مرکزی هفته گذشته سازوکاری را تصویب کرد که بر اساس آن، اختلاف نرخ موردنظر به یک درصد محدود می‌شود؛ تصمیمی که زمینه عملیاتی شدن سفرکارت را فراهم می‌کند.

محسنی‌بندپی با اشاره به پیگیری اجرای این طرح از طریق شبکه بانکی گفت: در جلسه امروز با بانک شهر، به‌عنوان یکی از بانک‌های عامل، موضوع اجرای طرح بررسی شد و بانک رفاه نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ نهایی و هماهنگی‌های بانکی، اجرای عملیاتی سفرکارت گردشگری آغاز شود و این طرح در مسیر حمایت از گردشگری و تسهیل خدمات مرتبط قرار گیرد.