آغاز اکران آنلاین مستند «چشم در راه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند «چشم در راه» با موضوع موسیقی سنتی و تلفیقی و با محوریت مسعود شعاری به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی لیدا معینی ۶ آبان‌ در هاشور به نمایش درمی‌آید.

این مستند ۵۱ دقیقه‌ای که در سال ۱۳۹۱ تولید شده است، به معرفی مسعود شعاری و فعالیت‌های او در حوزه موسیقی سنتی و فیوژن (تلفیقی) می‌پردازد و مخاطبان را با بخشی از جهان موسیقایی این هنرمند آشنا می‌کند.

علاقه‌مندان به سینمای مستند و موسیقی ایرانی می‌توانند از روز چهارشنبه ۶ آبان‌ ساعت ۱۷، مستند «چشم در راه» را از بخش اکران هاشور تماشا کنند.

عوامل این مستند عبارتند از تهیه‌کننده، کارگردان و نویسنده: لیدا معینی، تحقیق و پژوهش: دکتر محمدحسین فیلم، صدابرداری و میکس: پرویز آبنار، نور و تصویر: روزبه رایگا، تدوین: حمید نجفی راد و با حضور: مسعود شعاری، فرحناز صاحب قلم و سینا شعاری.