به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی سجادی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: ساعتی قبل، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای بین یک دستگاه پژو پارس، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۳۵ محور زرآباد ـ جاسک اعلام شد که که بر اثر آن ۲ نفر جان باختند و ۶ نفر مصدوم شدند.

مدیرکل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه هلال‌احمر زرآباد با سه نیروی امدادی به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی و ایمن‌سازی محل را انجام داد.