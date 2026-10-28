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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تصادف زنجیره‌ایی در محور زرآباد-جاسک

تصادف زنجیره‌ایی در محور زرآباد-جاسک

زاهدان- مدیرکل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان از وقوع تصادف زنجیره‌ای بین سه وسیله نقلیه در محور زرآباد - جاسک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مهدی سجادی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: ساعتی قبل، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای بین یک دستگاه پژو پارس، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۳۵ محور زرآباد ـ جاسک اعلام شد که که بر اثر آن ۲ نفر جان باختند و ۶ نفر مصدوم شدند.

مدیرکل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه هلال‌احمر زرآباد با سه نیروی امدادی به محل حادثه اعزام شد و پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی و ایمن‌سازی محل را انجام داد.

کد مطلب 6992704

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