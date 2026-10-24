محورهای دیدار پزشکیان و پوتین به روایت کاظم جلالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به خبرگزاری «ریا نووستی» اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، در تاریخ ۲۷ اکتبر (سه شنبه، ۵ آبان ماه) در نشست سران «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» (GECF) در مسکو شرکت خواهد کرد.

سفیر ایران در روسیه در این خصوص گفت: رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر برگزار می‌شود، به مسکو سفر خواهند کرد. ما در حال حاضر مشغول هماهنگی جزئیات این سفر هستیم.

سفیر ایران افزود: عمده موضوعات قابل بحث، همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و روسیه خواهد بود، موضوعاتی همانند کریدور شمال جنوب، امنیت انرژی، امنیت غذایی و توسعه مناسبات تجاری؛ در عین حال دو رئیس جمهور در خصوص موضوعات ژئوپلتیک، بین المللی و سیاسی نیز تبادل نظر خواهند کرد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در جریان سفر خود به تهران در تاریخ ۱۹ اکتبر اطلاع داد که ولادیمیر پوتین می خواهد در اواخر ماه اکتبر در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز در مسکو با پزشکیان دیدار کند.