  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

کرملین: پوتین با رئیس‌جمهور ایران دیدار می‌کند

کرملین: پوتین با رئیس‌جمهور ایران دیدار می‌کند

کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران دیدار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، ۵ دیدار دوجانبه خواهد داشت؛ از جمله دیدار با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر.

دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: طبیعتا در رویدادهای بین‌ المللی از این دست، دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای خارجی نیز انجام می‌شود.

بیانیه مذکور سپس اضافه می کند: پس از پایان اجلاس، ولادیمیر پوتین با تعدادی از سران دیدار خواهد کرد؛ به‌طور مشخص، ۵ دیدار یا گفتگو برنامه‌ ریزی شده است که شامل دیدار با رئیس‌ جمهور جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان و همچنین دیدار با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی می‌شود.

کد مطلب 6990745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها