به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، ۵ دیدار دوجانبه خواهد داشت؛ از جمله دیدار با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر.

دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: طبیعتا در رویدادهای بین‌ المللی از این دست، دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای خارجی نیز انجام می‌شود.

بیانیه مذکور سپس اضافه می کند: پس از پایان اجلاس، ولادیمیر پوتین با تعدادی از سران دیدار خواهد کرد؛ به‌طور مشخص، ۵ دیدار یا گفتگو برنامه‌ ریزی شده است که شامل دیدار با رئیس‌ جمهور جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان و همچنین دیدار با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی می‌شود.