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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

دستگیری ۲ شرور مسلح در یکی از بوستان‌های شیراز

دستگیری ۲ شرور مسلح در یکی از بوستان‌های شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری ۲ نفر به اتهام قدرت‌نمایی با سلاح گرم در یکی از بوستان‌های این شهر و تحویل آنان به مرجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی از دستگیری ۲ نفر به اتهام قدرت‌نمایی با سلاح گرم در یکی از بوستان‌های کلان‌شهر شیراز خبر داد و گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی ۲ نفر با سلاح گرم در یکی از بوستان‌های شیراز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۳۲ گلشن قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از اعزام به محل و انجام اقدامات لازم، این ۲ نفر را هنگام قدرت‌نمایی شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده پس از طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند و روانه زندان شدند.

رستمی با تأکید بر برخورد قانونی با برهم‌زنندگان نظم عمومی گفت: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هر فردی که به هر نحو بخواهد آن را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6988404

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