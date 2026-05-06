دستگیری اراذل و اوباش به اتهام آزار و اذیت دختر جوان در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با اشاره به دستگیری فرد آزاردهنده دختر جوان در شیراز اظهار داشت: روز گذشته در پی اعلام وقوع یک مورد ورود غیرمجاز به منزل و آزار و اذیت دختری جوان در یکی از مناطق شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق شدند در کمترین زمان ممکن متهم را شناسایی کرده و وی را در مخفیگاهش دستگیر و چند قبضه سلاح سرد و شمشیر را نیز کشف کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با بیان اینکه متهم ۳۵ ساله دارای سوابق کیفری است، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و مخلان امنیت و آسایش شهروندان، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب سلب آرامش عمومی شود، برخوردی قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.