به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان، اینچه‌برون با ثبت دمای ۲۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و علی‌آباد کتول با دمای ۱۵ درجه خنک‌ترین شهرستان گلستان در دوم آبان‌ماه بود.

بر اساس این گزارش، در گرگان حداقل دمای هوا ۱۶ و حداکثر آن ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. در پارک ملی گلستان، محدوده تنگراه نیز دمای هوا بین ۱۲ تا ۲۵ درجه در نوسان بود.

در آق‌قلا دمای هوا به حداقل ۱۶ و حداکثر ۲۹ درجه سانتی‌گراد رسید و در کارکنده نیز کمینه دما ۱۷ و بیشینه آن ۲۶ درجه ثبت شد.

همچنین مراوه‌تپه با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر ۲۴ درجه، کلاله با ۱۵ و ۲۸ درجه و مینودشت با ۱۸ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد، دیگر مناطق گزارش‌شده استان بودند.

بر اساس داده‌های هواشناسی، کمینه و بیشینه دمای گنبدکاووس ۱۶ و ۲۷ درجه، هاشم‌آباد ۱۶ و ۲۶ درجه، بندرترکمن ۱۸ و ۲۶ درجه و بندرگز ۱۸ و ۲۸ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در اینچه‌برون نیز دمای هوا بین ۱۶ تا ۲۹ درجه و در انبارالوم بین ۱۶ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.