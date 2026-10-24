به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر لزوم ارائه برنامه‌های مدون برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، از جذب و تزریق اعتبارات کلان مالی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی برای تکمیل پروژه‌های استان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و تعاملات صورت‌گرفته، ۱۲۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک ملی مرکزی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از سوی بانک ملت برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی استان اختصاص یافته که مجموعاً ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بانکی جدید را شامل می‌شود.

استاندار ایلام تأکید کرد: این منابع مالی عظیم، جدا از اعتبارات مصوب و ردیف‌های بودجه‌ای رایج است که با رایزنی‌های فشرده و مازاد بر اعتبارات قانونی به پروژه‌های استان تزریق شده است تا سرعت اجرای طرح‌ها به شکل چشمگیری افزایش یابد.

وی با اشاره به لزوم گذار از اقدامات مقطعی به پروژه‌های ماندگار در حوزه‌های مختلف تأکید کرد: برای توسعه استان و حل ریشه‌ای مشکلات، نباید به اعتبارات محدود کنونی اکتفا کرد، بلکه مدیران باید با عزم جدی، مطالبه‌گری و حضور مستمر در مرکز، منابع مالی جدید را برای استان به ارمغان بیاورند.