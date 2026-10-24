پناهیان: عادی‌ انگاری شهادت رهبر خلاف دیپلماسی و عقلانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم رشت، با اشاره به مسئولیت مردم در قبال مسائل جامعه و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد:امر به معروف و نهی از منکر باید با تشخیص و بصیرت انجام شود.

استاد حوزه و دانشگاه از نقش الگوها چون ائمه در رسیدن به پیروزی و ظهور امام زمان(عج) گفت و افزود:با داشتن الگوهایی چون این‌ها می‌توانیم به پیروزی و ظهور امام زمان(عج) برسیم.

وی با بیان اینکه مسئولیت مردم را در برابر مسائل جامعه همگانی است،گفت: تک‌تک ما در برابر همه مسائل شهر و همه بی‌دینی های شهر مسئول هستیم ، ما مسئولیم همه را به پای امام زمان(عج) بیاوریم

مسئولیت پذیری همگانی، جامعه را به سوی آرمان ظهور می‌برد

حجت‌الاسلام پناهیان با تاکید براینکه امر به معروف و نهی از منکر را دارای اصول و شرایطی است، گفت در انجام امربه معروف و نهی از منکر باید اهم و مهم را سنجید.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه ولایت و اینکه وقتی پای ولایت در میان است، هیچ امری به اهمیت ولایت نمی‌رسد.، افزود: رساله عملیه به تنهایی برای عمل کافی نیست و انسان باید از عقل، قدرت تشخیص و بصیرت نیز برخوردار باشد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که نتیجه معکوس داشته باشد، نباید انجام شود و افزود: بخش دشوار کار، قدرت تشخیص است و تحمیل ایمان خود به دیگران نادرست است.

وی با نقل سخنی از امام باقر(ع) که اگر امر به معروف به درستی انجام نشود، گناه آن بر عهده شخص نوشته می‌شود تأکید کرد:نباید امر به معروف و نهی از منکر به‌طور کامل ترک کرد، زیرا جامعه نابود می‌شود؛ اما انجام این فریضه برای تقویت اسلام باید بر اساس اصول باشد.

حجت‌الاسلام پناهیان ایران اسلامی را «جهانی‌ترین کشور» توصیف کرد و گفت: فریاد ما در تمام جهان شنیده می‌شود،۱۴۰۰ سال غریب بوده‌ایم اما حالا صداها از میدان‌های مختلف، حتی به گوش مردم کر دنیا می‌رسد.

عزم جدی برای انتقام، دشمن را مرعوب می‌کند

وی افزود: اعلام عزم برای انتقام، هیبت دشمن را درهم می‌شکند و در دل مردم رهبری ایجاد می‌کند، اظهار کرد:عزم جدی برای انتقام، دشمن را مرعوب می‌کند

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از پیروزی‌ها باید با ایجاد رعب در دل دشمن به دست آید، گفت: مسئولان باید انتقام مستقیم بگیرند و ترجیع‌بند سخنان شان را بر انتقام و خون‌خواهی قرار دهند.

وی عادی برخورد کردن با شهادت رهبر را خلاف دیپلماسی و عقلانیت دانست و هشدار داد: اگر دشمن از ما احساس ضعف کند، بر ما یورش خواهد آورد.فریاد انتقام، اگر با عزم جدی همراه باشد، دشمنان را می‌ترساند و مرعوب می‌کند.

حجت‌الاسلام پناهیان «یا لثارات‌ الحسین» و «یا منصور أمت» را دو شعار برجسته برای یاری امام زمان(عج) معرفی کرد و گفت :این شعارها در دوران ظهور موعود طنین‌ انداز خواهد شد و زمین و زمان را فرا خواهد گرفت.