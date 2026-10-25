به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری ظهر یکشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه هزینه‌های بحران بسیار بیشتر از هزینه‌های پیشگیری است، اظهار کرد: باید در همه حوزه‌ها برای شناسایی تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه برنامه‌ریزی کنیم تا آسیب‌پذیری‌ها کاهش یابد و پیامدهای احتمالی برای زیرساخت‌ها محدود شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل گیلان با بیان اینکه اهمیت پدافند غیرعامل با توجه به شرایط کشور بیش از گذشته آشکار شده است، افزود: پدافند غیرعامل تنها به زمان وقوع حادثه محدود نیست و باید همواره در محیط کار و زندگی شخصی مورد توجه باشد. افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری در بخش‌های گوناگون، از محورهای اصلی این حوزه است.

وی با اشاره به نام‌گذاری هشتم آبان به‌عنوان روز پدافند غیرعامل و برنامه‌های هفته پدافند گفت: هدف از این مناسبت، آشنایی مسئولان، مدیران و مردم با فعالیت‌ها و اقدامات این حوزه است؛ با این حال، توجه به پدافند نباید فقط به هفته پدافند محدود شود و باید در همه زمان‌ها در دستور کار قرار گیرد.

دستگاه‌ها را برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی آماده کنیم

مدیرکل پدافند غیرعامل گیلان با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور، دستگاه‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف آمادگی داشته باشند، ادامه داد:در شرایط عادی فعالیت‌ها طبق روال معمول انجام می‌شود، اما در وضعیت ویژه باید امکان محدود کردن برنامه‌ها و انتقال بخشی از فعالیت‌ها به فضای مجازی و شیوه‌های غیرحضوری فراهم باشد.

وی با تاکید براینکه اقدامات باید متناسب با شرایط و با هدف حفاظت از جان مردم برنامه‌ریزی و اجرا شود، افزود:در صورت بروز شرایط بحرانی‌تر، فعالیت‌های حضوری ممکن است متوقف شود و آموزش، امداد و نجات و دیگر امور ضروری باید با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌ها ادامه یابد.

حیدری با اشاره به اهمیت تعامل و پشتیبانی متقابل مردم و دولت نیز در تحقق خدمت رسانی ،شعار هفته پدافند غیرعامل را «پدافند محور، ایران پایدار» عنوان کرد و گفت: این شعار بر دفاع هوشمندانه مردم، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه دولت از مردم و حفاظت از سرمایه‌های ملی تأکید دارد.

وی فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی در میان مردم را از برنامه‌های مهم این هفته دانست و از دستگاه‌ها خواست جلسات، آموزش‌ها،رزمایش ها و مانورهای لازم را برگزار کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل گیلان تصریح کرد: پیگیری و اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران و برگزاری نشست‌های تخصصی ضروری است.

زیرساخت‌ها و ذخایر ضروری را برای روز بحران تقویت کنیم

وی با تأکید بر ضرورت تداوم کارکرد دستگاه‌ها گفت: خدمات‌رسانی به مردم، از جمله خدمات عمومی و تأمین نیازهای ضروری، نباید در هیچ شرایطی متوقف شود. دستگاه‌ها باید برای حفظ کارکرد خود و ارائه خدمات در وضعیت‌های مختلف برنامه‌ریزی کنند.

حیدری با بیان اینکه بازدید از زیرساخت‌های آب، برق و گاز و مراکز خدمات‌رسان ضروری است،اظهار کرد:آمادگی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، آزمایش ژنراتورها و پیش‌بینی سوخت مورد نیاز آن‌ها باید بررسی شود. همچنین مکان‌های اسکان اضطراری، از جمله مراکز ورزشی، آموزشی و مساجد، باید شناسایی و آمادگی آن‌ها پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف سوخت و ناترازی انرژی گفت: اطلاع‌رسانی عمومی از طریق فضای مجازی، رسانه‌ها و رسانه ملی بر اجرای اصول پراکندگی و جایگزینی در حوزه‌های مختلف، مهم است.

مدیرکل پدافند غیرعامل گیلان ذخیره‌سازی دارو و مواد غذایی، مستندسازی اقدامات و ارسال گزارش‌ها، آمادگی برای واکنش سریع و تولید محتوای مسئولانه در فضای مجازی را از دیگر الزامات پدافند غیرعامل برشمرد و از دستگاه‌های حاضر برای اقدامات انجام‌شده قدردانی کرد.