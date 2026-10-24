به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش بین‌المللی «معرفت و رسالت حسینی» با عنوان «نهضت حسینی و رسالت نبوی» با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



در راستای تکریم والاترین تجلّی ایمان، مهر و حماسه، و به منظور تولید ادبیات و گفتمان‌سازی پیام جهانی نهضت الهی امام حسین علیه‌السلام، همایش بین‌المللی «اربعین حسینی و رسالت نبوی» با همکاری ستاد فرهنگی اربعین (کمیته‌های فرهنگی اربعین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق)، در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ برابر ۱۳ جمادی‌الثانی، در محیط علمی و تاریخی دانشگاه بزرگ مستنصریه برگزار گردید.



در این همایش، با ادای احترام به ساحت قدسی پیامبر اعظم اسلام صل الله علیه و آله و امام حسین علیه السلام، سبط بزرگ‌وار آن حضرت، از شهدای بزرگ و قهرمانان کربلا و همهٔ شهدای مدافع اسلام و عدالت و حریت، به‌ویژه امام مجاهد شهید حضرت آیةالله العظمی سید علی خامنه‌ای قد سره الشریف و شهدای قهرمان عراق در مبارزه با تروریسم، و نیز از کرامت مردم شریف و کریم عراق و مسئولان مواکب و مساعی قوای نظامی و امنیتی و دولت محترم عراق تجلیل گردید.



همچنین شرکت‌کنندگان از حُسن ضیافت و مدیریت مسئولان دانشگاه مستنصریه که ریاست و میزبانی این همایش ارزشمند را عهده‌دار بودند، به‌ویژه از رئیس محترم دانشگاه جناب دکتر صفا العیساوی و رئیس محترم دانشکدهٔ ادبیات جناب دکتر عبدالامیر عبودی دبیر همایش، تقدیر می‌نمایند.



این همایش که با ارائهٔ بیش از ۱۶۰ مقالهٔ ارزشمند از ده کشور، با حضور نخبگان، پژوهشگران و اندیشمندان از جهان اسلام، با هدف واکاوی پیوندهای ساختاری و گفتمانی میان آموزه‌های نبوی و اهداف قیام حسینی برگزار شد، پس از بررسی دیدگاه‌های مختلف در نشست‌های تخصصی، موارد زیر را به‌عنوان دستاوردها در این بیانیه منعکس می‌کند:



۱. شرکت‌کنندگان با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان نهضت الهی عاشورا و حرکت بزرگ اربعین با بعثت و رسالت نبوی، بر این باورند که نهضت اربعین، زمینه‌ساز تمدنی نوین بر پایهٔ ارزش‌های نبوی و تعالیم وحیانی اسلام است و هدف آن احیای عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با ظلم و نابرابری‌های نظام استکبار بر پایهٔ توحید در جهان است.



۲. این همایش، پیوند میان ملت‌های اسلامی را فراتر از مرزهای جغرافیایی و قومی می‌بیند و اربعین را بزرگ‌ترین ساحت مقابله با اختلافات مذهبی و نژادی و یک حرکت بزرگ فرهنگی و تندنی فراقومی و فراملی و فرامذهبی می‌داند و آن را مایهٔ سعادت جهان اسلام و عرصهٔ تعاملات علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی میان نخبگان و فرهیختگان و دیپلماسی عمومی می‌داند.



۳. تأکید بر این‌که مطالعات اربعین باید از رویکردهای صرفاً مذهبی به رویکردهای جامعه‌شناختی، سیاسی، فلسفی و زیباشناختی گسترش یابد و از همهٔ ظرفیت‌های مراکز علمی برای این‌منظور استفاده شود.



۴. با برگزاری این همایش در دانشگاه مستنصریه، بر ضرورت درآمیختن «عشق و شور و عواطف حسینی» با «عقلانیت و معرفت حسینی» تأکید شد تا ابعاد عقلانی و علمی این واقعهٔ بزرگ برای جهانیان تبیین و روشن شود.



۵. در این همایش، اساتید و محققان بر لزوم تولید محتواهای عالمانه و محققانهٔ اصیل و مبتنی بر تعالیم نجات‌بخش اسلام و پیام‌های متعالی نهضت عاشورا و حماسهٔ بزرگ اربعین، برای مقابله با تحریفات و شبه‌افکنی‌ها و اسلام‌هراسی، و ارائهٔ چهره‌ای روشن از اسلام ناب محمدی و نهضت رهایی‌بخش و عدالت‌خواهانهٔ حسینی در جهان که مستحکم کننده جبهه مقاومت انسانی و اسلامی می باشد، تأکید گردید.



۶. توافق و همکاری گسترده و مستمر بر روی ایجاد یک شبکهٔ پژوهشی مشترک میان دانشگاه‌های ایران و عراق، برای مستندسازی تجربیات اربعین و تولید ادبیات مشترک، ضروری است.



در پایان، از برگزارکنندگان این همایش و هفت پیش‌نشست در ایران و عراق و تمامی مراکز علمی و پژوهشی از جمهوری عراق و جمهوری اسلامی ایران که در برگزاری این همایش صمیمانه همکاری نمودند، به‌ویژه اعضای محترم هیئت‌های علمی و اجرایی، دبیر محترم هیئت علمی و داوران محترم و اساتید و محققانی که با ارائهٔ مقالات و آثار قلمی خود به آن اعتلا بخشیدند، و تمامی شرکت‌کنندگان که با حضور خود پیوند عمیق میان ایران و عراق و جهان اسلام را به نمایش گذاشتند، سپاسگزاری می‌کنیم و برای ایشان توفیق و عزت، و برای دو ملت بزرگ عراق و ایران و همهٔ ملت‌های اسلامی، به‌ویژه فلسطین مقتدر و مظلوم و مقاومت اسلامی، از خداوند متعال نصرت و سربلندی و غلبه بر استکبار و رژیم آپارتاید و صهیونیست را مسئلت داریم.

