‌به گزارش خبرگزاری مهر، شعار هفته پیشگیری از مسمومیت ها در سال ۱۴۰۵، «از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع؛ برای پیشگیری از مسمومیت» نامگذاری شده است.

در همین راستا، یکشنبه سوم آبان، به عنوان روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و مونوکسیدکربن نام‌گذاری شده است.

- مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن یکی از کشنده‌ترین مسمومیت های غیرعمدی در کشور ما است و شیوع آن در ‏فصل سرما بالاتر است.‏

- با شروع فصل سرما باید قبل از راه اندازی مجدد وسایل گرمایشی گازسوز و نفتی منزل، آنها را از نظر اتصالات و دودکش کنترل کنیم.

- سرد بودن لوله دودکش بخاری، دلیل بر خارج نشدن دود و گاز سمی است.

- علائم تماس طولانی با مونوکسیدکربن، سردرد، گیجی، ضربان شدید شقیقه‌ها، وزوز گوش و خواب‌آلودگی است. در ادامه تماس، فرد مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود.

- علائم مسمومیت با مونوکسیدکربن در کودکان تهوع، استفراغ و اسهال است که با مقادیر پایین‌تری از مونوکسیدکربن بروز می‌نماید.

- استفاده از آب‌گرم‌کن نفتی یا گازی و یا دستگاه پکیج در داخل محیط حمام و یا محیط‌های کوچک دربسته منجر به سوخت ناقص و مسمومیت با گاز خواهد شد.

- مونو کسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بدون طعم و غیر محرک است که در اثر سوختن ناقص سوخت‌های فسیلی مانند نفت، گاز، بنزین، گازوئیل، دود اگزوز اتومبیل و ذغال چوب حاصل می‌شود.

- در هنگام بروز آتش‌سوزی علاوه بر ایجاد گاز مونوکسیدکربن، گاز سیانید از سوختن مواد پلاستیکی ایجاد می‌شود که شدیداً سمی است.

- آیا می‌دانید در دود سیگار مقادیری از گاز مونوکسیدکربن موجود است و این گاز می‌تواند در اثر مصرف طولانی‌مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری گردد.

- آیا می‌دانید مواردی از مسمومیت‌های کشنده با مونوکسیدکربن در رانندگانی گزارش‌شده است که برای گرم کردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز پیک‌نیکی استفاده نموده‌اند.

- استفاده از بخاری‌های بدون دودکش تنها در محیط‌هایی که دارای تهویه و جریان مناسب هوا می‌باشند مجاز است. از بکار بردن این وسایل در محیط‌های بسته و فاقد جریان هوا خودداری نمایید.

- آیا می‌دانید حضور در گاراژهای دربسته که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با مونوکسیدکربن را به همراه دارد.

- اولین اقدام در برخورد با فردی که با گاز مونوکسیدکربن مسموم شده است، انتقال مصدوم به هوای آزاد است.

- از خوابیدن در داخل اتومبیل روشن در حالی‌که کولر و یا بخاری آن روشن است خودداری نمایید.