عامل نزاع و درگیری در عملیات پلیس کاشان دستگیر شد

سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول دستور قضایی مبنی بر جلب و دستگیری یکی از اراذل و اوباشی که به علت نزاع تحت تعقیب بود، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی ابراز کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و تخصصی پلیسی و پیگیری‌های مستمر، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و طی یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: برهم زدن نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان خط قرمز پلیس است و با افرادی که مرتکب اقدامات مجرمانه شوند، برابر قانون برخورد خواهد شد و پلیس به هیچ عنوان اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش و هنجارشکنان نخواهد داد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار مخل نظم و امنیت عمومی، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.