محسن راستانی عکاس پیشکسوت درگذشت؛ اعلام زمان تشییع

مسعود زنده‌روح کرمانی هنرمند عکاس در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر درگذشت محسن راستانی عکاس پیشکسوت، بیان کرد: محسن راستانی صبح امروز یکشنبه سوم آبان پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. این عکاس باسابقه مرداد ماه به ایران آمد و نزد دخترش ساکن بود. او مراحل درمانی خود را در ایران نیز ادامه داده بود. دیشب با او تلفنی صحبت کردم که درد داشت اما متاسفانه صبح خبر بد درگذشت او را شنیدم.

انجمن عکاسان ایران نیز ضمن ابراز اندوه عمیق از درگذشت این هنرمند، فقدان او را به خانواده راستانی، جامعه‌ عکاسی و هنرمندان کشور تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.

رایحه راستانی دختر زنده‌یاد راستانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراسم تشییع پدرش اظهار کرد: مراسم تشییع و وداع با محسن راستانی سه‌شنبه ۵ آبان ساعت ۱۰ از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

محسن راستانی، پیش از این، مدتی به دلیل بیماری پیشرفته روده، در بیمارستانی در شهر فورت آلمان در نزدیکی نورنبرگ بستری شده بود اما مراحل درمانی وی خوب پیش نمی‌رفت. گرچه الین همسر آلمانی‌اش، مراقب او بود اما این هنرمند خواستار حضور فرزند و نوه‌اش رایحه و دانیال، بود که به دلیل شرایط خاص کشور و کاهش نیروهای پاسخگو در سفارتخانه‌های خارجی، امکان دریافت ویزا به آسانی میسر نبود. در نهایت رایحه راستانی فرزند این هنرمند از شخص وزیر امور خارجه درخواست کمک کرد که بتواند هر چه سریعتر برای دیدار و مراقبت از پدرش راهی آلمان شود. در مرداد ۱۴۰۵، محسن راستانی به ایران آمد.

محسن راستانی از عکاسان نام‌آشنای مستند و عکاسان خبری ایران بود که در سال ۱۳۳۷ در خرمشهر متولد شد. او فعالیت حرفه‌ای خود را هم‌زمان با سال‌های جنگ ایران و عراق آغاز کرد و با ثبت تصاویر جنگ، زندگی مردم و پیامدهای اجتماعی آن، به یکی از چهره‌های مهم عکاسی مستند ایران تبدیل شد. راستانی علاوه بر عکاسی جنگ، پروژه‌های بلندمدتی مانند «خانواده ایرانی» و «تیپ‌های اجتماعی شهر تهران» را اجرا کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند فقید عکاس را به خانواده وی و جامعه هنرهای تجسمی تسلیت می‌گوید.