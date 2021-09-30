تماشای تجربیات محمود کلاری برای هنر «عکاسی بازسازی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، شصت و دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» جمعه ۹ مهرماه روی آنتن شبکه مستند میرود.
در این قسمت از برنامه، پرونده «عکاسی و مستند» باز شده و با محسن راستانی عکاس شناخته شده کشور گفتوگو شده است. او در گفتوگو با حامد شکیبانیا، مجری برنامه درباره مجموعه عکسهای خود از «جنگ ایران و عراق»، «خرمشهر»، «بوسنی»، «خانواده ایرانی» و … صحبت کرده است.
محسن راستانی عکاس خرمشهری و ۶۳ ساله است. او از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، لیسانس عکاسی گرفته است و تاکنون به عنوان عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹، دبیر سرویس عکس مجله تصویر، دبیر سرویس عکس روزنامه صبح امروز فعالیت کرده است. راستانی پروژههای عکاسی متعددی مانند جنگ ایران و عراق، خانواده ایرانی، جنگ بوسنی و… را در کارنامه فعالیت عکاسی خود دارد.
در برنامه «نردبان» این هفته، بخشهایی از تجربیات محمود کلاری در مورد عکاسی بازسازی روی آنتن میرود. محمود کلاری تصویربردار برجسته کشور است که تجربیاتی در حوزه عکاسی بازسازی دارد و در این گفتوگو تجربیات خود را با محسن راستانی و مخاطبان نردبان به اشتراک میگذارد.
نمایش بخشهایی از فیلم مستند «خرمشهر ۶۱» که درباره روزهای پس از آزادسازی خرمشهر است، بخش دیگری از برنامه این هفته است. این مستند به کارگردانی محسن راستانی و داریوش آشوری تولید شده است. در بخش بینالملل نردبان نیز مجموعه عکسهایی از «دان مککالین»، عکاس خبری مشهور جنگ به نمایش درآمده است.
پیشنهاد مستندهایی در مورد شاخههای مختلف عکاسی، معرفی و پیشنهاد کتاب «زمان سخت» از مجموعه آثار محسن راستانی از دیگر بخشهای برنامه نردبان این هفته است.
«نردبان» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که تلاش میکند به فیلم و عکس مستند با نگاهی تخصصی توجه کند. این برنامه با اجرای محمد (حامد) شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور با آیتمهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود.
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