به گزارش خبرنگار مهر، انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در پیام تسلیتی کوتاه، درگذشت هنرمند پیشکسوت، یحیی دهقانپور، را اطلاع‌رسانی کرد و نوشت: «انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، درگذشت یحیی دهقان‌پور را به همکاران و بازماندگان ایشان تسلیت گفته و برای آن عزیز درگذشته از درگاه الهی طلب مغفرت می‌کند.»

یحیی دهقان‌پور متولد ۱۳۱۹، یکی از چهره‌های جریان‌ساز و تأثیرگذار در تاریخ عکاسی معاصر ایران است که نه تنها به عنوان یک عکاس خلاق، بلکه به عنوان یک مدرس و نظریه‌پرداز برجسته شناخته می‌شود.

بسیاری از اساتید امروز دانشکده‌های هنر و عکاسان نامدار معاصر، روزگاری شاگرد او بوده‌اند. دهقان‌پور با دانش به‌روز و تسلط بر جریان‌های مدرن عکاسی غرب، توانست دیدگاه‌های جدیدی را وارد فضای آموزشی ایران کند. او را «پدر معنوی» آموزش عکاسی در دهه‌های اخیر می‌دانند که توانسته بود میان تکنیک و نگاه روشنفکرانه پیوندی عمیق برقرار کند.

یکی از مشهورترین مجموعه‌های او، عکاسی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در سال ۱۳۴۵ است. او که در آن زمان جوانی ۲۶ ساله و شیفته ادبیات بود، این واقعه را با نگاهی شاعرانه و مستند ثبت کرد. این عکس‌ها سال‌ها بعد در کتابی با عنوان «آن روز او را در باغچه کاشتند» منتشر شد که یکی از اسناد تصویری مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.

وی، عکاسی را صرفاً ثبت یک تصویر نمی‌دید، بلکه آن را «کشف و بیان هسته اصلی واقعیات از طریق نور در بخشی از زمان» تعریف می‌کرد. او معتقد بود عکاس باید مانند یک نویسنده یا جامعه‌شناس، با هوشیاری کامل لحظات فانی را به ثبت برساند. مقدمه‌های او بر کتاب‌های عکاسی، از جمله کتاب مشهور «پنج نگاه به خاک»، از متون تئوریک ارزشمند در این حوزه است.

دهقان‌پور از آن دسته هنرمندانی بود که معتقد بود دوربین در دست عکاس مانند «تفنگ» است؛ ابزاری برای انتخاب دقیق و هدفمند از میان هزاران سوژه، تا در نهایت اثری خلق شود که فراتر از یک ثبت ساده، دارای لایه‌های عمیق فکری و انسانی باشد.

