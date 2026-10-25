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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

مباحث نوپدید فلسفه فرهنگ زیر ذره‌بین پژوهشگران

مباحث نوپدید فلسفه فرهنگ زیر ذره‌بین پژوهشگران

دومین نشست علمی «مباحث و آثار نوپدید در فلسفه فرهنگ» با ارائه مسعود اسماعیلی و نقد سیدحسین فخرزارع، به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست علمی «مباحث و آثار نوپدید در فلسفه فرهنگ» به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست، مسعود اسماعیلی به ارائه مباحث خود در زمینه فلسفه فرهنگ می‌پردازد و سیدحسین فخرزارع نیز به‌عنوان ناقد، دیدگاه‌های مطرح‌شده را نقد و بررسی خواهد کرد.

این نشست علمی با هدف طرح و بررسی مباحث و آثار نوپدید در حوزه فلسفه فرهنگ، روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به مباحث فلسفه فرهنگ و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه می‌توانند علاوه بر حضور در محل برگزاری، به‌صورت مجازی نیز از طریق نشانی اینترنتی skyroom.online/ch/iict/farhang در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6988866
سیده فاطمه سادات کیایی

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