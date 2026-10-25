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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

آیین بزرگداشت شهید خرازی برگزار شد

آیین بزرگداشت شهید خرازی برگزار شد

بزرگداشت شهید سید کمال خرازی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت شهید سید کمال خرازی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه پیشین، سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارتخارجه، مجید تخت روانچی معاون وزیرخارجه و سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی نیز بازگشایی شد. همچنین نشست تخصصی با موضوع «نقش سید کمال خرازی در اجماع‌سازی سیاست خارجی» برگزار و کتابخانه تخصصی این مرکز بازگشایی شد.

کد مطلب 6988879
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • حسینی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کار وپیشه آمریکا و اسرائیل چیزی بجز جنایت و کشتار نیست. فرقی هم نداره بچه ابتدایی مدرسه میناب باشه یا سید کمال خرازی.

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