آیین بزرگداشت شهید خرازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت شهید سید کمال خرازی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه پیشین، سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارتخارجه، مجید تخت روانچی معاون وزیرخارجه و سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، مرکز اسناد و موزه شهید سید کمال خرازی نیز بازگشایی شد. همچنین نشست تخصصی با موضوع «نقش سید کمال خرازی در اجماعسازی سیاست خارجی» برگزار و کتابخانه تخصصی این مرکز بازگشایی شد.
بزرگداشت شهید سید کمال خرازی وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت شهید سید کمال خرازی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه پیشین، سعید خطیب زاده رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارتخارجه، مجید تخت روانچی معاون وزیرخارجه و سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد.
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