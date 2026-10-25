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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در بخش الوار گرمسیری

کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در بخش الوار گرمسیری

اهواز ـ رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری از کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در ایست بازرسی پل زال و صدور دستورات قضایی برای شناسایی راننده متواری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد اسدی‌اصل پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: مأموران ایست بازرسی پل زال هنگام بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و پس از بازرسی، ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف کردند.

وی افزود: راننده کامیون پس از این ماجرا از محل متواری شد که در همین راستا، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری متهم صادر شده است.

اسدی‌اصل ادامه داد: خودروی حامل سوخت مکشوفه نیز برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق سوخت تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاچاقچیان و عوامل مرتبط با این پدیده، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6988924

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