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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

آثار «با هم برای ایران» در کتاب‌های درسی

آثار «با هم برای ایران» در کتاب‌های درسی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از ورود آثار هنرمندان نمایشگاه «با هم برای ایران» به کتاب‌های درسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی لطیفی، در بازدید از نمایشگاه تصویرسازی با هم برای ایران گفت: در این نمایشگاه شاهد آثار جذاب و متنوعی از خالقان آثار در سراسر کشور بودیم که با انگیزه و دغدغه برای خلق اثار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه حتما از این روحیه و این آثار در کتاب‌های آموزشی استفاده خواهیم کرد؛ گفت: البته از برخی از آثار همین هنرمندان در کتب اول و دوم استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: پس در کنار این آثار، از خالقان این آثار هم استفاده خواهیم نمود و برای استفاده از این خالقان یک رویه و فرایندی خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از این اثار هم به طور جدی مورد توجه ما خواهد بود؛ افزود: این آثار هم از نظر پیام و هم از نظر بعد هنری بسیار ارزشمند و قابل توجه است و مناسب برای کتب درسی و سایر اقلام آموزشی و فرهنگی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

لطیفی در خصوص نرسیدن کتب درسی به برخی مدارس و تعدادی از دانش‌آموزان گفت: روال سالانه ما همین است که اندک کتبی که به دلیل اختلالات توزیع و یا ثبت نام دیرهنگام دانش‌آموز، به دانش آموزان نرسیده در ماه مهر به دست آنان برسد؛ ما هر ساله این موارد را به صورت جزئی و با اعلام نیاز شخص دانش‌آموز پیگیری می‌کنیم‌.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطر نشان کرد: ما امسال برای پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی هنوز ثبت نام دانش آموز داریم و برای این دسته از دانش‌آموزان در حال چاپ تکمیلی هستیم و امیدواریم به زودی این فرآیند توزیع کتاب به پایان رسد.

کد مطلب 6988955
زهرا ناری

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