به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی لطیفی، در بازدید از نمایشگاه تصویرسازی با هم برای ایران گفت: در این نمایشگاه شاهد آثار جذاب و متنوعی از خالقان آثار در سراسر کشور بودیم که با انگیزه و دغدغه برای خلق اثار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه حتما از این روحیه و این آثار در کتاب‌های آموزشی استفاده خواهیم کرد؛ گفت: البته از برخی از آثار همین هنرمندان در کتب اول و دوم استفاده می‌کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: پس در کنار این آثار، از خالقان این آثار هم استفاده خواهیم نمود و برای استفاده از این خالقان یک رویه و فرایندی خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از این اثار هم به طور جدی مورد توجه ما خواهد بود؛ افزود: این آثار هم از نظر پیام و هم از نظر بعد هنری بسیار ارزشمند و قابل توجه است و مناسب برای کتب درسی و سایر اقلام آموزشی و فرهنگی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

لطیفی در خصوص نرسیدن کتب درسی به برخی مدارس و تعدادی از دانش‌آموزان گفت: روال سالانه ما همین است که اندک کتبی که به دلیل اختلالات توزیع و یا ثبت نام دیرهنگام دانش‌آموز، به دانش آموزان نرسیده در ماه مهر به دست آنان برسد؛ ما هر ساله این موارد را به صورت جزئی و با اعلام نیاز شخص دانش‌آموز پیگیری می‌کنیم‌.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطر نشان کرد: ما امسال برای پایه دهم رشته‌های تجربی و ریاضی هنوز ثبت نام دانش آموز داریم و برای این دسته از دانش‌آموزان در حال چاپ تکمیلی هستیم و امیدواریم به زودی این فرآیند توزیع کتاب به پایان رسد.