به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی ظهر چهارشنبه در اجلاسیه گرامیداشت ۲۵ شهید مدافع سلامت استان کردستان در سنندج اظهار کرد: بزرگداشت شهدا نباید به برگزاری آیین‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید به تعهدی ماندگار در عملکرد روزانه مجموعه‌های خدمت‌رسان تبدیل شود.

وی با قدردانی از خانواده‌های شهدای سلامت افزود: حضور خانواده‌های معظم شهدا در این اجلاسیه، یادآور مسئولیت سنگینی است که در قبال مردم بر عهده داریم و باید در مسیر خدمت‌رسانی، راه و منش این عزیزان را ادامه دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به نقش شهدای سلامت در مراقبت و نجات جان مردم بیان کرد: این شهدا در سنگر درمان، امدادرسانی و مراقبت از بیماران، مسئولیت حرفه‌ای خود را با تعهدی عمیق دنبال کردند و برای انجام وظیفه انسانی و تخصصی خود از جانشان گذشتند.

شاه‌غیبی با یادکرد از شهیده دکتر زهره رسولی، حضور پدر این شهیده، دکتر ایرج رسولی، را مایه احترام دانست و گفت: این پزشک فداکار در شهرستان‌های دیواندره، سروآباد و کامیاران برای حفظ و ارتقای سلامت مردم تلاش کرد و نام او با خدمت صادقانه به جامعه پیوند خورده است.

وی با تأکید بر اینکه دانش و مهارت به‌تنهایی برای ارائه خدمت مطلوب کافی نیست، تصریح کرد: اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری، همدلی و احترام به کرامت انسانی باید در کنار تخصص قرار گیرد تا خدمات حوزه سلامت به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: یاد شهدای سلامت زمانی به فرهنگی زنده در جامعه تبدیل می‌شود که در احترام به بیمار، دقت علمی، رعایت عدالت در دسترسی به خدمات، پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق بیماران نمود پیدا کند.

وی با اشاره به برگزاری این اجلاسیه در ادامه مسیر کنگره بزرگداشت ۵۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان گفت: هیچ مراسمی نمی‌تواند جای خالی عزیزان از دست‌رفته را پر کند یا تمام ابعاد رنج و صبوری خانواده‌های آنان را بازگو کند، اما حفظ یاد این شهدا و ادامه مسیر خدمت‌رسانی آنان وظیفه‌ای مستمر برای دانشگاه و مجموعه سلامت است.

شاه‌غیبی با اشاره به اهداف این اجلاسیه افزود: گرامیداشت یاد شهدا، شنیدن روایت‌های انسانی از ایثار و خدمت، تقویت ارتباط دانشگاه با رسانه‌ها و گسترش مشارکت اجتماعی در حوزه سلامت از محورهای این برنامه است.

وی همچنین همکاری دانشگاه و رسانه را در گرو اعتماد متقابل، شفافیت، نقد منصفانه و مطالبه‌گری مسئولانه دانست و گفت: تعامل سازنده این دو مجموعه می‌تواند به ارتقای آگاهی عمومی و توجه بیشتر به منافع جامعه کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از جشنواره سلامت با دو بخش «رسانه و سلامت» و «روایت‌گری سلامت» رونمایی کرد و ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه‌ای برای انعکاس تجربه‌های ارزشمند حوزه سلامت، معرفی تلاش‌های فعالان این عرصه و ارتقای سواد سلامت جامعه فراهم کند.

وی افزود: بخش روایت‌گری سلامت می‌تواند تجربه‌های انسانی و کمتر شنیده‌شده این حوزه را در قالب‌های مختلف ثبت کند و به حافظه جمعی جامعه بیفزاید تا تلاش‌ها و فداکاری‌های فعالان سلامت بهتر شناخته شود.