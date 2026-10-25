به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت‌زنی در سطح شهرستان شوش به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار تخم‌مرغ مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تخم‌مرغ کشف‌شده را بالغ بر ۱۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار میرفیضی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.