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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

کشف ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ قاچاق در شوش

کشف ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ قاچاق در شوش

اهواز ـ فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ به ارزش ۱۴۴ میلیارد ریال در شهرستان شوش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در حین گشت‌زنی در سطح شهرستان شوش به یک دستگاه کامیون کشنده حامل بار تخم‌مرغ مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از خودروی توقیفی، مقدار ۳۷۸ هزار کیلوگرم تخم‌مرغ قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تخم‌مرغ کشف‌شده را بالغ بر ۱۴۴ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار میرفیضی با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً با شماره تلفن و سامانه پیامکی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6988958

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