استانداردسازی؛ مسیر ارتقای کیفیت و صادرات محصولات غذایی یزد

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، محمد دشتی اردکانی اظهار کرد: آشنایی کارشناسان با استانداردهای ملی و بین‌المللی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

وی افزود: در دوره آموزشی استانداردسازی، مباحثی از جمله نظام استاندارد کشور، الزامات سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی، ایمنی غذا و استانداردهای مدیریتی کیفیت، ایمنی غذایی و محیط‌زیست بررسی شد.

دشتی اردکانی با اشاره به بررسی استانداردهای مرتبط با فرآوری پسته گفت: الزامات برداشت، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، کنترل کیفیت و مقابله با آلودگی‌هایی مانند آفلاتوکسین و باقی‌مانده آفت‌کش‌ها از محورهای کاربردی این آموزش‌ها بود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در مجموع به مدت ۲۴ ساعت و طی چهار روز برگزار می‌شود و در ادامه، استانداردهای محصولات و صنایع منتخب تبدیلی و غذایی با رویکرد کاربردی بررسی خواهد شد.