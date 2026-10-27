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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

استانداردسازی؛ مسیر ارتقای کیفیت و صادرات محصولات غذایی یزد

استانداردسازی؛ مسیر ارتقای کیفیت و صادرات محصولات غذایی یزد

یزد- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، استانداردسازی و ارتقای دانش تخصصی کارشناسان را از عوامل مؤثر در افزایش ایمنی محصولات غذایی، کاهش ضایعات و تقویت صادرات دانست.

گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، محمد دشتی اردکانی اظهار کرد: آشنایی کارشناسان با استانداردهای ملی و بین‌المللی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری صنایع غذایی در بازارهای داخلی و صادراتی دارد.

وی افزود: در دوره آموزشی استانداردسازی، مباحثی از جمله نظام استاندارد کشور، الزامات سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی، ایمنی غذا و استانداردهای مدیریتی کیفیت، ایمنی غذایی و محیط‌زیست بررسی شد.

دشتی اردکانی با اشاره به بررسی استانداردهای مرتبط با فرآوری پسته گفت: الزامات برداشت، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، کنترل کیفیت و مقابله با آلودگی‌هایی مانند آفلاتوکسین و باقی‌مانده آفت‌کش‌ها از محورهای کاربردی این آموزش‌ها بود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: این دوره آموزشی در مجموع به مدت ۲۴ ساعت و طی چهار روز برگزار می‌شود و در ادامه، استانداردهای محصولات و صنایع منتخب تبدیلی و غذایی با رویکرد کاربردی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6991703

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