قادری: ۴ هزار و ۷۰۵ واحد نهضت ملی مسکن در کردستان در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح یکشنبه در نشست شورای مسکن کردستان اظهار کرد: اجرای نهضت ملی مسکن مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است و نباید این تصور وجود داشته باشد که تمام بار اجرای آن بر دوش اداره‌کل راه وشهرسازی قرار دارد.

وی افزود: برای رفع موانع و تحقق اهداف این طرح، لازم است دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های خدمات‌رسان و بانک‌های عامل با هماهنگی بیشتر وارد عمل شوند و نقش خود را در پیشبرد پروژه‌ها ایفا کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به عملکرد بانک‌های مسکن و ملت در پرداخت تسهیلات این طرح، از همکاری این دو بانک قدردانی کرد و خواستار مشارکت مؤثرتر سایر بانک‌های عامل در تأمین مالی پروژه‌ها شد.

تأمین زمین در شهرهای دارای کمبود شتاب گرفته است

قادری با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای رفع کمبود زمین در برخی شهرهای استان بیان کرد: الحاق اراضی جدید، واگذاری زمین‌های دولتی و نظامی و تعامل میان دستگاه‌های مرتبط، بخشی از مشکلات تأمین زمین برای متقاضیان را برطرف کرده است.

وی شرایط اقتصادی، افزایش چهار تا ۹ برابری قیمت مصالح ساختمانی و ویژگی‌های توپوگرافی کردستان را از عوامل اثرگذار بر روند تأمین زمین، آماده‌سازی سایت‌ها و تحویل واحدهای مسکونی دانست.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: در نیمه نخست امسال، بخش مهمی از فعالیت‌های حوزه مسکن و املاک استان بر تأمین زمین در شهرهایی متمرکز بود که با محدودیت مواجه بودند و در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شد.

آغاز تعیین واحدهای ۴ هزار و ۷۰۵ متقاضی از نیمه آبان

قادری با تشریح وضعیت پروژه‌های در حال اجرا گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۷۰۵ واحد مسکونی در قالب انبوه‌سازی در کردستان ساخته می‌شود و تعیین واحد متقاضیان این پروژه‌ها از نیمه دوم آبان‌ماه، با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، امتیاز و آورده اعضا آغاز خواهد شد.

وی افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان را از عوامل مؤثر بر تأمین مالی پروژه‌ها برشمرد و افزود: پرداخت تسهیلات جدید متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح‌هایی انجام می‌شود که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت داشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر ضرورت ایفای تعهدات بانک‌ها در قبال پروژه‌های گروه ساخت تأکید کرد و گفت: تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند به پیشرفت سریع‌تر این واحدها کمک کند.

قادری خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف نهضت ملی مسکن در استان، مستلزم تداوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی و مالی پروژه‌هاست.