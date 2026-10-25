نوروز پور: کردستان ۲۰ بقعه متبرکه و ۲۲ موقوفه مرتبط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نوروزپور، پیش از ظهر یکشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه کردستان، آخرین آمار این اماکن و موقوفات مرتبط را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۶۵۹ بقعه متبرکه در کشور وجود دارد، اظهار کرد: ۵ هزار و ۹۹۸ موقوفه با نیت مصرف در بقاع متبرکه نیز در کشور به ثبت رسیده است.

نوروزپور افزود: استان کردستان دارای ۲۰ بقعه متبرکه است و ۲۲ موقوفه با نیت مصرف در این اماکن در استان شناسایی شده است.

مدیرکل بقاع متبرکه و امامزادگان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به پراکندگی بقاع متبرکه در استان‌ها گفت: مازندران با یک‌هزار و ۳۵۶ بقعه متبرکه بیشترین تعداد را در کشور دارد و پس از آن فارس با یک‌هزار و ۳۱۳ بقعه و گیلان با ۹۵۶ بقعه قرار گرفته‌اند.

سامانه سلاله بستری برای معرفی فعالیت بقاع متبرکه

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سلاله بیان کرد: این سامانه در قالب یک شبکه اجتماعی، فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بقاع متبرکه و تولید و انتشار محتوای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی فراهم می‌کند.

نوروزپور ساماندهی و توسعه بقاع متبرکه را از اولویت‌های سازمان اوقاف دانست و ابراز امیدواری کرد که با توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه سلاله، جایگاه این اماکن به‌عنوان کانون‌های فرهنگی و معنوی تقویت شود.

وی همچنین از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان برای برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه قدردانی کرد.