  1. استانها
  2. کردستان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

نوروز پور: کردستان ۲۰ بقعه متبرکه و ۲۲ موقوفه مرتبط دارد

نوروز پور: کردستان ۲۰ بقعه متبرکه و ۲۲ موقوفه مرتبط دارد

سنندج- مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: کردستان دارای ۲۰ بقعه متبرکه و ۲۲موقوفه با نیت مصرف در این اماکن بوده و سامانه سلاله ظرفیتی برای معرفی این مراکز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نوروزپور، پیش از ظهر یکشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه کردستان، آخرین آمار این اماکن و موقوفات مرتبط را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۶۵۹ بقعه متبرکه در کشور وجود دارد، اظهار کرد: ۵ هزار و ۹۹۸ موقوفه با نیت مصرف در بقاع متبرکه نیز در کشور به ثبت رسیده است.

نوروزپور افزود: استان کردستان دارای ۲۰ بقعه متبرکه است و ۲۲ موقوفه با نیت مصرف در این اماکن در استان شناسایی شده است.

مدیرکل بقاع متبرکه و امامزادگان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به پراکندگی بقاع متبرکه در استان‌ها گفت: مازندران با یک‌هزار و ۳۵۶ بقعه متبرکه بیشترین تعداد را در کشور دارد و پس از آن فارس با یک‌هزار و ۳۱۳ بقعه و گیلان با ۹۵۶ بقعه قرار گرفته‌اند.

سامانه سلاله بستری برای معرفی فعالیت بقاع متبرکه

وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سلاله بیان کرد: این سامانه در قالب یک شبکه اجتماعی، فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌های بقاع متبرکه و تولید و انتشار محتوای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی فراهم می‌کند.

نوروزپور ساماندهی و توسعه بقاع متبرکه را از اولویت‌های سازمان اوقاف دانست و ابراز امیدواری کرد که با توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه سلاله، جایگاه این اماکن به‌عنوان کانون‌های فرهنگی و معنوی تقویت شود.

وی همچنین از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان برای برگزاری دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه قدردانی کرد.

کد مطلب 6989030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها