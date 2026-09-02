به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد نوروزپور عصر چهارشنبه در همایش یاوران وقف خراسان جنوبی، گفت: در سایت سازمان اوقاف و امور خیریه، امکان مشارکت مردم در وقف صنعت دفاعی فراهم شده است که در برنامه «محفل» ماه مبارک رمضان اطلاع رسانی در این خصوص انجام شد که با استقبال گروه های مختلف مردم مواجه شد.

حجت الاسلام نوروزپور با اشاره به وجود هشت هزار و ۷۶۷ بقعه متبرکه در کشور اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۶ هزار و ۶۰۰ بقعه متعلق به امامزادگان و ۳۴ بقعه نیز متعلق به پیامبران است، سایر بقاع متبرکه نیز متعلق به مشاهیر، علما، شهدا و شخصیت‌هایی است که مردم برای آنان حرم و بقعه ساخته‌اند.

مدیر کل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف کشور گفت: در چند سال گذشته بیش از ۵۰۰ بقعه متبرکه در کشور تعمیر، مرمت، بازسازی و نوسازی شده است که نمونه آن را می‌توان در بقعه امامزادگان باقریه بیرجند مشاهده کرد.

وقف برای صنعت دفاعی از درآمد پایدار بقاع

وی ادامه داد: در برخی از این بقاع، در گذشته امکانات بسیار محدودی وجود داشت، اما با تلاش همکاران سازمان اوقاف، خیران، واقفان و مسئولان، اقدامات قابل توجهی انجام شده و امروز شاهد ساخت و توسعه فضاهای مناسب در آنها هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت موقوفات برای ایجاد درآمد پایدار افزود: می‌توان با خرید و ایجاد املاک و سپس اجاره‌دادن آن‌ها، از محل درآمد و اجاره این املاک، نیت واقف را اجرا کرد؛ برای مثال می‌توان بخشی از این درآمد را به حوزه صنعت دفاعی اختصاص داد.

حجت الاسلام نوروزپور در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف و بقاع متبرکه در نهضت مدرسه‌سازی نیز اقدامات گسترده‌ای داشته‌اند، به عنوان نمونه، یکی از امامزادگان در تهران طی سال‌های اخیر با استفاده از کمک خیران و واقفان، در سیستان و بلوچستان ۱۵ مدرسه ساخته است و در خود تهران نیز خدمات اجتماعی ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه مسجدسازی نیز با همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، نهضت مسجدسازی در مناطق محروم را آغاز کرده‌ایم و طی ۶ سال گذشته حدود هزار و ۳۶۱ مسجد در مناطق محروم ساخته شده است.

وی یادآور شد: مساجد مورد نظر بیشتر در روستاهایی ساخته شده‌اند که مسجد نداشته‌اند و با مشارکت خیرین، مردم استان‌ها و همچنین امکانات و تجهیزات سپاه احداث شده‌اند لذا بسیاری از این مساجد در متراژهای کوچک و متناسب با نیاز روستاها ساخته شده‌اند.

راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال

حجت الاسلام نوروزپور با اشاره به اقدامات سازمان اوقاف در زمینه اشتغال‌زایی جوانان و خانواده‌های نیازمند گفت: در کشور بیش از ۴۰۰ کارگاه اشتغال و خدمت در جوار بقاع متبرکه فعال است، در این طرح، در کنار بقاع متبرکه کارگاه‌هایی ایجاد شده و مهارت‌هایی مانند قالیبافی، خیاطی، گوهرتراشی و تعمیرات تلفن همراه به زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و همچنین جوانان جویای کار آموزش داده می‌شود.

وی افزود: با سازمان فنی و حرفه‌ای هماهنگ کرده‌ایم تا افرادی که در این کارگاه‌ها آموزش می‌بینند، مدرک رسمی دریافت کنند و پس از کسب مهارت، بتوانند وارد بازار کار شوند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین از راه‌اندازی صندوق‌های وقف برای حمایت از اشتغال خبر داد و گفت: تاکنون در ۱۱ استان این صندوق‌ها راه‌اندازی شده است و در صورت مشارکت سایر استان‌ها، باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

نوروزپور با تأکید بر اینکه بقاع متبرکه تنها محل زیارت نیستند، افزود: این اماکن همان‌طور که در گذشته محل رجوع مردم برای حل مشکلاتشان بوده است، امروز نیز باید در حل مسائل مردم نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: بقعه متبرکه صرفاً یک مکان زیارتی نیست؛ اگر امامزادگان در گذشته مشکلات مردم را حل می‌کردند، ما نیز باید همین مسیر را ادامه دهیم. باید به فرد نیازمند مهارت یاد بدهیم، تسهیلات در اختیارش قرار دهیم و از او حمایت کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی موقوفات گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه امروز حدود ۲ هزار و ۲۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری دارد که هر کدام متناسب با ظرفیت و نیت وقف در حال فعالیت هستند.

تولید ۱۴ مگاوات برق خورشیدی

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین از ورود بقاع متبرکه به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: تولید انرژی خورشیدی را در بقاع متبرکه آغاز کرده‌ایم و اکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ مگاوات برق در بقاع متبرکه سراسر کشور تولید می‌شود.

حجت الاسلام نوروزپور در ادامه خاطرنشان کرد: امروز یکی از مشکلات کشور، مسئله انرژی است و باید بررسی کنیم که آیا بقاع متبرکه، مساجد و اماکن مذهبی می‌توانند در تولید برق به کشور کمک کنند یا خیر. پاسخ روشن است؛ این ظرفیت وجود دارد و بسیاری از بقاع متبرکه وارد این حوزه شده‌اند و در حال تولید برق هستند.

وی با اشاره به حمایت سازمان اوقاف از شرکت‌های دانش‌بنیان یادآور شد: تا کنون سازمان اوقاف و امور خیریه از ۳۵ شرکت دانش‌بنیان حمایت کرده است.

وی یکی از نمونه‌های این حمایت‌ها را تولید بذر عنوان کرد و ادامه داد: یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت سازمان اوقاف در زمینه تولید بذر فعالیت می‌کند؛ برخی از این بذرها تا چند سال پیش از خارج از کشور وارد می‌شد، اما اکنون با سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف و با بهره گیری از توان دانشمندان داخلی، تولید آن‌ها در کشور انجام می‌شود.

تولید موتورسیکلت برقی

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور همچنین از سرمایه‌گذاری در تولید موتورسیکلت برقی خبر داد و گفت: تاکنون ۶ نوع موتورسیکلت برقی با حمایت اوقاف تولید شده است.

حجت الاسلام نوروزپور ادامه داد: از سال گذشته تاکنون در بقاع متبرکه کشور یک هزار و ۳۳۸ پروژه اجرا شده که برای این پروژه‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در کنار این اقدامات، شرکت‌های مختلف دانش‌بنیان نیز با سازمان اوقاف همکاری دارند و تلاش می‌کنیم ظرفیت وقف را در خدمت علم، فناوری و حل مسائل کشور قرار دهیم.

وی تأکید کرد: این نمونه‌ها نشانگر آن است که اگر از ظرفیت وقف به‌درستی استفاده، می‌توان از آن برای حل مشکلات مردم، ایجاد اشتغال، تولید انرژی، حمایت از علم و فناوری و رفع نیازهای کشور استفاده کرد و وقف را به یک ظرفیت واقعی برای پیشرفت و توانمندسازی جامعه تبدیل کرد.

در ادامه این همایش از ۱۳ نفر ازواقفان، خیران، خادمان و هیئت امنای برتر بقاع متبرکه استان تجلیل شدند.