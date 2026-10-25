گلف ایران در تنگنای زیرساخت؛ کشور به ۱۰۰ سایت استاندارد نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمشیدی، دبیرکل فدراسیون گلف کشور، پیش از ظهر امروز در مجمع سالانه هیئت گلف استان البرز، با اشاره به پیشرفت هیئت گلف استان البرز در سال‌های اخیر گفت: این هیئت که در گذشته از نظر امکانات و زیرساخت‌ها وضعیت محدودی داشت، با تلاش مسئولان و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان توانسته است جایگاه خود را در ارزیابی‌های فدراسیون ارتقا دهد.

وی در ادامه با قدردانی از مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان این اداره کل، مسئولان استانی و اعضای مجمع اظهار کرد: گزارش عملکرد اجرایی، عملیاتی و مالی هیئت نشان می‌دهد که در سال گذشته اقدامات ارزشمندی در این مجموعه انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت هیئت گلف البرز در سال‌های گذشته افزود: این هیئت هنگام آغاز فعالیت‌های مدیریتی جدید، از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار نبود و حتی فضای اداری مشخصی نیز در اختیار نداشت؛ اما با تلاش مسئولان هیئت، همراهی اعضای مجمع و حمایت اداره کل ورزش و جوانان، شرایط به‌تدریج تغییر کرد.

دبیرکل فدراسیون گلف کشور ادامه داد: هیئت گلف البرز در سال‌های گذشته جایگاه پایینی در جدول ارزیابی فدراسیون داشت، اما اکنون با تلاش مجموعه مدیریتی استان به حدود رتبه‌های نهم و دهم رسیده و در یک‌سوم بالایی جدول قرار گرفته است.

کمبود زیرساخت، مانع توسعه گلف

جمشیدی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های استاندارد گلف در کشور بیان کرد: استان البرز در کنار تهران، با وجود جمعیت قابل‌توجه و قرار گرفتن در مجاورت پایتخت، همچنان از نظر امکانات و زیرساخت‌های این رشته با محدودیت‌هایی مواجه است.

وی با اشاره به برنامه ایجاد سایت گلف در استان البرز گفت: راه‌اندازی این مجموعه می‌تواند گام مهمی برای توسعه زیرساخت‌های این رشته باشد. در تهران نیز چند مجموعه گلف فعال هستند و تعدادی دیگر در دست اجرا قرار دارند، اما با توجه به جمعیت کشور، برای توسعه گلف به زیرساخت‌های بسیار بیشتری نیاز داریم.

دبیرکل فدراسیون گلف کشور با تأکید بر ضرورت توسعه این رشته در میان اقشار مختلف جامعه افزود: گلف نباید ورزشی مختص یک طبقه اجتماعی یا گروه خاص تلقی شود؛ این رشته در ایران ظرفیت آن را دارد که به ورزشی عمومی تبدیل شود و افراد بیشتری امکان دسترسی و فعالیت در آن را داشته باشند.

جمشیدی با اشاره به دشواری‌های همگانی‌سازی گلف اظهار کرد: توسعه این رشته به دلیل نیاز به امکانات تخصصی، کار ساده‌ای نیست و فدراسیون و هیئت‌های استانی برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در این ورزش تلاش زیادی کرده‌اند.

وی افزود: فدراسیون گلف در ارزیابی عملکرد وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته رتبه پنجم را کسب کرد که نشان‌دهنده فعالیت‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف استانی و ملی است.

دبیرکل فدراسیون گلف همچنین به حضور این مجموعه در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: گلف در مناسبت‌های فرهنگی مختلف حضور داشته و فدراسیون نیز در برگزاری برنامه‌های مرتبط با مراسم امام شهید مشارکت کرده است.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش مالی هیئت گلف البرز، ارائه گزارش‌های مالی مطابق ضوابط قانونی را ضروری دانست و از مسئولان هیئت خواست موضوعات مالیاتی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

وی هشدار داد: برخی هیئت‌های گلف به دلیل تشکیل ندادن به‌موقع پرونده مالیاتی یا انجام ندادن اقدامات لازم در موعد مقرر، با مشکلاتی مواجه شده‌اند که حتی می‌تواند دریافت خدمات و بهره‌مندی از برخی امکانات را برای آن‌ها دشوار کند.

دبیرکل فدراسیون گلف کشور تأکید کرد: هیئت‌های استانی باید با پیگیری به‌موقع امور مالیاتی و رعایت مقررات، از ایجاد مشکلات حقوقی و اداری در فعالیت‌های خود جلوگیری کنند.

نکته تحریریه: در متن پیاده‌سازی‌شده، برخی عبارت‌ها و آمارها مخدوش بود؛ از جمله نام دقیق سایت گلف البرز، تعداد سایت‌های فعال و در دست ساخت تهران و جزئیات رتبه‌بندی هیئت. این موارد بدون افزودن اطلاعات تأییدنشده تنظیم شده‌اند. پیش از انتشار، بهتر است آمار رتبه‌ها و وضعی

ت سایت گلف را با فایل صوتی تطبیق دهید.