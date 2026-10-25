۶ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در لنجان توقیف شد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز پلیس آگاهی شهرستان لنجان در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ پریشانی افزود: ماموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اطمینان از صحت موضوع، ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی دقیق از این منزل، موفق به کشف ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

وی ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دستگاه‌های استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای برق و فعالیت پنهانی، خسارت زیادی به زیرساخت‌های شبکه برق وارد می‌کنند که برخورد با این تخلفات به صورت مستمر پیگیری می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان در پایان خاطرنشان کرد: «در این رابطه مالک منزل مسکونی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای انجام سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.» وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک پیرامون نگهداری یا استفاده غیرمجاز از ماینرها، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.