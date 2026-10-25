به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت کمیته آموزش فدراسیون تکواندو طی چهار سال گذشته بر عهده علی نوری، از قهرمانان سابق این رشته ورزشی بود. در طول این دوره، فدراسیون تکواندو سه بار موفق شد در جمع برترین فدراسیون‌های کشور در حوزه آموزش قرار گیرد و جایگاه اول را کسب کند.

علی نوری، رئیس موفق و اسبق هیأت تکواندو استان گلستان، دارای مدرک تحصیلی دکتری فیزیولوژی است که طی سال‌های مسئولیت خود در کمیته آموزش، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های آموزشی این فدراسیون ایفا کرد.

با این حال، نوری در ماه‌های اخیر تصمیم به پایان همکاری خود با فدراسیون تکواندو گرفت؛ تصمیمی که در حالی اتخاذ شد که کارنامه دوره مسئولیت وی با کسب عناوین برتر کشوری در حوزه آموزش همراه بوده است.