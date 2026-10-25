توسعه گلف از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیئت گلف استان با اشاره به کمبود زیرساخت‌های ورزشی در البرز، خواستار حمایت فدراسیون گلف از تکمیل و تجهیز بزرگ‌ترین سایت گلف کشور در این استان شد.

وی با اشاره به جمعیت بالای استان البرز و مهاجرپذیری آن اظهار کرد: زیرساخت‌های ورزشی استان متناسب با جمعیت و نیازهای موجود توسعه نیافته است و مقایسه وضعیت البرز با استان‌هایی مانند اصفهان، فاصله قابل‌توجه زیرساختی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مدیریت ورزش استان در شرایط دشواری فعالیت می‌کند، افزود: با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، اقدامات خوبی در حوزه ورزش قهرمانی انجام شده و کسب حدود ۱۵ تا ۲۰ مدال رنگارنگ در انتظار تأیید نهایی مراجع رسمی است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز اعلام کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران استان در روزهای آینده در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این مراسم تا پیش از اواسط آبان‌ماه برگزار شود.

تکمیل سایت گلف البرز با حمایت فدراسیون

رضایی با اشاره به افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعه گلف در استان البرز گفت: ایجاد این مجموعه فرصت مهمی برای توسعه این رشته ورزشی در کشور و استان فراهم می‌کند و لازم است روند تکمیل فازهای مختلف آن با حمایت دستگاه‌های مسئول و فدراسیون دنبال شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان هیئت گلف استان، به‌ویژه عباس‌زاده و همراهی مدیران و فعالان این مجموعه، تصریح کرد: پیشبرد این طرح حاصل پیگیری مستمر، تعامل با دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف استان است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با تأکید بر ضرورت تأمین تجهیزات موردنیاز مجموعه گلف خاطرنشان کرد: تکمیل فازهای مختلف این مجموعه به زمان نیاز دارد و انتظار می‌رود فدراسیون با حمایت مؤثر، زمینه تسریع در بهره‌برداری از امکانات آن را فراهم کند.

رضایی با اشاره به حضور دبیرکل فدراسیون گلف در مجمع سالانه استان، ابراز امیدواری کرد که این نشست به دستاوردهای عملی برای توسعه زیرساخت‌های گلف البرز منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت گسترش ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد و گفت: توسعه رشته‌های ورزشی باید از مدارس آغاز شود و هیئت‌های ورزشی با شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان، زمینه حضور نسل جدید در رشته‌های مختلف را فراهم کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اهمیت ورزش همگانی و استعدادیابی، خواستار تدوین راهکارهای اجرایی برای توسعه گلف در مدارس شد و بر لزوم همکاری هیئت استان، فدراسیون و مجموعه ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد.