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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

سهم ۷ مدالی مازندران در پاراآسیایی ناگویا

سهم ۷ مدالی مازندران در پاراآسیایی ناگویا

ساری - مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به عملکرد ورزشکاران استان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ گفت: نمایندگان مازندران از مجموع ۹ ورزشکار اعزامی، هفت مدال کسب کردند.

حسین بریمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برای ورزشکاران مازندرانی با کسب هفت مدال به پایان رسید و نمایندگان استان در رشته‌های مختلف موفق به ثبت نتایج ارزشمندی شدند.

وی افزود: مرتضی مهرزاد در والیبال نشسته مردان تنها مدال طلای مازندران را به دست آورد. همچنین مریم ناظری در والیبال نشسته زنان و محمدرضا خیراله‌زاده در جودو نابینایان و کم‌بینایان صاحب مدال نقره شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: مهدی صیادی، ورزشکار اهل عباس‌آباد که برای استان البرز در رشته وزنه‌برداری رقابت می‌کند، دیگر مدال نقره این کاروان را کسب کرد.

بریمانی گفت: در بخش مدال‌های برنز نیز محمدجواد آقاجانی در فوتبال پنج نفره و محمدطاها حسن‌پور و پریماه تورانی در پاراتکواندو موفق به کسب سه نشان برنز شدند.

بر این اساس، ورزشکاران مازندران در مجموع با یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ پایان دادند.

توجه: اظهارات بالا به‌صورت پیشنهادی تنظیم شده‌اند؛ برای انتشار به نقل از حسین بریمانی، لازم است با گفته‌های واقعی او تطبیق داده شوند.

کد مطلب 6989111

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