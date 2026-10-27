پایان امدادرسانی به سیل‌ زدگان سلماس؛ ۲۴۸ نفر خدمان دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: در پی وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی در روستاهای کانیان، شوریک، مافی‌کندی و شکریازی شهرستان سلماس، نیروهای عملیاتی و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از نخستین ساعات وقوع حادثه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و اقدامات امدادی را برای رسیدگی به وضعیت خانوارهای گرفتار در سیلاب آغاز کردند.

وی ادامه داد: تخلیه آب منازل، ارزیابی خسارات، توزیع اقلام ضروری و ارائه خدمات حمایتی به خانوارهای آسیب‌دیده از جمله اقدامات انجام‌شده در جریان این عملیات بود که در مجموع، آب چهار واحد مسکونی نیز توسط نجاتگران تخلیه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ۱۵ تیم عملیاتی متشکل از ۴۰ نجاتگر در روند رسیدگی به مناطق سیل‌زده مشارکت داشتند، خاطرنشان کرد: روستای کانیان بیشترین خسارات ناشی از سیلاب را متحمل شد، از این رو بخش عمده‌ای از اقدامات امدادی و توزیع اقلام ضروری در این روستا انجام گرفت.

محبوبی ادامه داد: در این عملیات ۲۲۰ تخته پتو ۶۶ تخته موکت ۳۲ ست ظروف ۳۲ عدد کلمن آب دوقلو ۳۲ شعله والور ۲ دستگاه چادر امدادی تیپ سه ۹۹ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۶۴ بطری روغن مایع میان خانوارهای آسیب‌دیده توزیع شد.

وی با اشاره به ابعاد حمایتی عملیات امدادرسانی اظهار کرد: تیم‌های حمایت روانی و اجتماعی سحر جمعیت هلال‌احمر نیز با حضور در مناطق سیل‌زده، خدمات حمایتی و روانی را به کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با ابراز تأسف از تلفات جانی این حادثه خاطرنشان کرد: سیلاب در شهرستان سلماس سه جان‌باخته و چهار مصدوم بر جای گذاشت و نیروهای امدادی و نجاتگران هلال‌احمر در عملیات جست‌وجو و نجات، رهاسازی پیکر جان‌باختگان، جست‌وجوی مفقودان و انتقال مصدومان مشارکت داشتند.