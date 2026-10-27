به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا هاشمی شامگاه سه‌شنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان محیط زیست کشور با تشکل‌ها و فعالان حوزه محیط زیست خراسان جنوبی، با بیان این‌که در خراسان جنوبی ۲۹۱ تشکل داریم که از استانداری و فرمانداری‌ها مجوز گرفته‌اند، اظهار کرد: ۸۵ تشکل هم از ورزش و جوانان و ۱۱۸ تشکل هم از بهزیستی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از ۳۸۹ تشکل موجود در استان، بیش از ۷۵ تشکل در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنند و تعداد تشکل‌های خراسان جنوبی با گروه‌های جهادی موجود در استان به ۳ هزار و ۲۸۰ مورد می‌رسد.

هاشمی با بیان این‌که آماده انجام هرگونه حمایت از تشکل‌های فعال در حوزه محیط زیست هستیم، افزود: در راستای مدیریت محله‌محور، اولین مدرسه اجتماعی در خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است و اغلب برنامه‌های ما در محلات انجام می‌شود و حتی شورای اداری را در محلات برگزار کرده‌ایم.

استاندار تصریح کرد: همواره به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرده‌ام که همه برنامه‌ها باید پیوست محیط زیستی داشته باشند.

وی با اشاره به این‌که در یکشنبه‌های صنعتی که در واحدهای تولیدی حضور پیدا می‌کنیم، پرداخت معوقات کارگری و رعایت مسائل زیست‌محیطی را مورد تأکید قرار می‌دهیم، افزود: اگر فردی در این حوزه مرتکب خلافی شده است، همواره خواستار برخورد قانونی در این خصوص شده‌ایم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در هر جایی که مردم پای کار باشند، همواره موفق هستیم و در موضوع یوزپلنگ هم مردم باید پای کار بیایند تا اقدامات لازم در این مورد عملی شود.

هاشمی تصریح کرد: اهمیت موضوع محیط زیست باید به‌خوبی اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم هم در این خصوص انجام شود.

عدم تخصیص ۱۰۵ میلیارد تومان برای مقابله با گردوغبار

کرباسچی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم در این نشست با اشاره به این‌که ۸۶ درصد عرصه‌های بیابانی در استان پهناور خراسان جنوبی وجود دارد، اظهار کرد: پنج سال پیش و در سفر شهید رئیسی به خراسان جنوبی، ۱۰۵ میلیارد تومان برای مقابله با آثار ناشی از گردوغبار در استان مصوب شد که با وجود گذشت چند سال از آن زمان، هنوز این اعتبار محقق نشده است؛ لذا خواستار دستور شما برای تخصیص این مبلغ به خراسان جنوبی هستیم.

در ادامه این جلسه، چهار نفر از فعالان حوزه محیط زیست خراسان جنوبی به نمایندگی از دیگر تشکل‌های موجود در استان، در این حوزه به بیان موضوع‌هایی مانند کم بودن تعداد تشکل‌های حوزه محیط زیست در خراسان جنوبی، نبود انگیزه لازم برای تمدید مجوز تشکل‌های موجود، نیاز به وجود قهرمان در حوزه محیط زیست، اجرای طرح ظرفیت‌های اجتماعی در ۱۸ محله شهری و روستایی استان، مدیریت پسماند، حمایت از خانه‌های فناور در حوزه محیط زیست، لزوم نگهداری از یوز ایرانی در زیستگاه طبیعی، وارد شدن خسارات به منابع آبی در اثر اکتشاف و استخراج معادن، معضل برداشت از شورابه‌ها و ضرورت توجه جدی به هزینه‌کرد اعتبار انتقال آب از دریای عمان برای اجرای طرح آبخیزداری در استان پرداختند.